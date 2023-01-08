8 января 2023 года: Собор Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать

Сегодня нельзя варить и пить кисель, ссориться с родными и заниматься тяжелым трудом.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день чтят память Девы Марии, которая стала Божией Матерью. Христиане вспоминают о том, как семья после рождения младенца убегала в Египет, потому что царь Ирод хотел погубить его.

Что нельзя делать 8 января:

тяжело работать

ссориться с родными

варить и пить кисель

покупать веревки

Народные приметы и поверья:

снег начал липнуть в руки – ждите теплую погоду;

северный ветер до сильных морозов;

поют птицы на заморозки ночью;

собираются в стаи вороны — будут метели.

День ангела празднуют:

Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай

Родились сегодня:

1935 — Элвис Пресли, американский певец и актер, лауреат премии "Грэмми", "король рок-н-ролла"

1984 — Ким Чен Ын, руководитель КНДР

Также в этот день:

1851 — французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.

1959 — Шарль де Голль становится президентом Французской Республики

2004 — спущен на воду морской лайнер "Queen Mary 2", на тот момент — самое большое пассажирское судно в мире