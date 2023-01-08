8 января 2023 года: Собор Пресвятой Богородицы - что сегодня нельзя делать
Сегодня нельзя варить и пить кисель, ссориться с родными и заниматься тяжелым трудом.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Верующие в этот день чтят память Девы Марии, которая стала Божией Матерью. Христиане вспоминают о том, как семья после рождения младенца убегала в Египет, потому что царь Ирод хотел погубить его.
Что нельзя делать 8 января:
- тяжело работать
- ссориться с родными
- варить и пить кисель
- покупать веревки
Народные приметы и поверья:
- снег начал липнуть в руки – ждите теплую погоду;
- северный ветер до сильных морозов;
- поют птицы на заморозки ночью;
- собираются в стаи вороны — будут метели.
День ангела празднуют:
Августа, Агриппина, Александр, Анфиса, Василий, Григорий, Дмитрий, Еварест, Евфимий/Ефим, Исаакий, Константин, Констанций, Леонид, Макария, Мария, Михаил, Никодим, Николай
Родились сегодня:
1935 — Элвис Пресли, американский певец и актер, лауреат премии "Грэмми", "король рок-н-ролла"
1984 — Ким Чен Ын, руководитель КНДР
Также в этот день:
1851 — французский физик Жан Бернар Леон Фуко доказал, что Земля вращается вокруг своей оси.
1959 — Шарль де Голль становится президентом Французской Республики
2004 — спущен на воду морской лайнер "Queen Mary 2", на тот момент — самое большое пассажирское судно в мире