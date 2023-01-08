8 січня 2023 року: Собор Пресвятої Богородиці – чого сьогодні не можна робити

Сьогодні не можна варити та пити кисіль, сваритися з рідними та займатися важкою працею.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква святкує Собор Пресвятої Богородиці. Віряни цього дня вшановують пам'ять Діви Марії, яка стала Божою Матір'ю. Християни згадують про те, як сім'я після народження немовляти тікала до Єгипту, бо цар Ірод хотів занапастити його.

Чого не можна робити 8 січня:

тяжко працювати

сваритися з рідними

варити та пити кисіль

купувати мотузки

Народні прикмети та повір'я:

сніг почав липнути до рук – чекайте теплу погоду;

північний вітер до сильних холодів;

співають птахи на заморозки вночі;

збираються у зграї ворони — будуть хуртовини.

День ангела святкують:

Серпня, Агрипина, Олександр, Анфіса, Василь, Григорій, Дмитро, Еверест, Євфимій/Єфим, Ісаакій, Костянтин, Констанцій, Леонід, Макарія, Марія, Михайло, Никодим, Микола

Народилися сьогодні:

1935 — Елвіс Преслі, американський співак і актор, лауреат премії "Ґреммі", "король рок-н-ролу"

1984 — Кім Чен Ин, керівник КНДР

Також у цей день:

1851 — французький фізик Жан Бернар Леон Фуко довів, що Земля обертається навколо своєї осі

1959 — Шарль де Голль стає президентом Французької Республіки

2004 — спущений на воду морський лайнер "Queen Mary 2", на той момент — найбільше пасажирське судно у світі