Стиль жизни
9 января 2023 года: мученика Стефана - что сегодня нельзя делать?
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Сегодня нельзя отказываться от угощений, пользоваться ножами, выбрасывать крошки со стола и ругаться.
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Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь чтит память апостола из семидесяти, первомученика Стефана, которого приговорили к казни за христианскую проповедь в Иерусалиме примерно в 33-36 гг. Согласно Библии он творил чудеса и убедительно проповедовал веру во Христа.
Что нельзя делать 9 января:
- Нельзя отказываться от угощений.
- Нельзя использовать ножи, поэтому наши предки в этот день хлеб ломали, а не резали.
- Нельзя выбрасывать крошки, которые собрали со стола, потому что весь год проведешь в долгах.
- Нельзя было ткать и шить 9 января
Народные приметы и поверья:
►Если на деревьях иней, то год будет урожайным.
►Сильный снегопад — уродятся ягоды и грибы.
►Если лошади на землю ложатся, ждите тепла, а если ведут себя беспокойно — будет снег.
►Если солнечный и морозный день, то год будет урожайным.
День ангела празднуют:
Антонина, Степан, Тихон, Федор