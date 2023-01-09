9 января 2023 года: мученика Стефана - что сегодня нельзя делать?

Сегодня нельзя отказываться от угощений, пользоваться ножами, выбрасывать крошки со стола и ругаться.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь чтит память апостола из семидесяти, первомученика Стефана, которого приговорили к казни за христианскую проповедь в Иерусалиме примерно в 33-36 гг. Согласно Библии он творил чудеса и убедительно проповедовал веру во Христа.

Что нельзя делать 9 января:

Нельзя отказываться от угощений.

Нельзя использовать ножи, поэтому наши предки в этот день хлеб ломали, а не резали.

Нельзя выбрасывать крошки, которые собрали со стола, потому что весь год проведешь в долгах.

Нельзя было ткать и шить 9 января

Народные приметы и поверья:

►Если на деревьях иней, то год будет урожайным.

►Сильный снегопад — уродятся ягоды и грибы.

►Если лошади на землю ложатся, ждите тепла, а если ведут себя беспокойно — будет снег.

►Если солнечный и морозный день, то год будет урожайным.

День ангела празднуют:

Антонина, Степан, Тихон, Федор