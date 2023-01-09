Стиль життя
9 січня 2023 року: мученика Стефана – чого сьогодні не можна робити?
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Сьогодні не можна відмовлятися від частування, користуватися ножами, викидати крихти зі столу і сваритися.
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Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола із сімдесяти, першомученика Стефана, якого засудили до страти за християнську проповідь в Єрусалимі приблизно в 33-36 рр. Згідно з Біблією, він творив чудеса і переконливо проповідував віру в Христа.
Чого не можна робити 9 січня:
- не можна відмовлятися від частування;
- наші пращури помітили, якщо у цей день гріли хмари, то в цей день небо було сухе;
- не можна викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведеш у боргах;
- не можна було ткати та шити 9 січня
Народні прикмети та повір'я:
►Якщо на деревах іній, рік буде врожайним.
►Сильний снігопад — уродяться ягоди та гриби.
►Якщо коні на землю лягають, чекайте тепла, а якщо поводяться неспокійно — буде сніг.
►Якщо сонячний та морозний день, то рік буде врожайним.
День ангела святкують:
Антоніна, Степан, Тихон, Федір