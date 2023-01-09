9 січня 2023 року: мученика Стефана – чого сьогодні не можна робити?

Сьогодні не можна відмовлятися від частування, користуватися ножами, викидати крихти зі столу і сваритися.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква вшановує пам'ять апостола із сімдесяти, першомученика Стефана, якого засудили до страти за християнську проповідь в Єрусалимі приблизно в 33-36 рр. Згідно з Біблією, він творив чудеса і переконливо проповідував віру в Христа.

Чого не можна робити 9 січня:

не можна відмовлятися від частування;

наші пращури помітили, якщо у цей день гріли хмари, то в цей день небо було сухе;

не можна викидати крихти, які зібрали зі столу, бо весь рік проведеш у боргах;

не можна було ткати та шити 9 січня

Народні прикмети та повір'я:

►Якщо на деревах іній, рік буде врожайним.

►Сильний снігопад — уродяться ягоди та гриби.

►Якщо коні на землю лягають, чекайте тепла, а якщо поводяться неспокійно — буде сніг.

►Якщо сонячний та морозний день, то рік буде врожайним.

День ангела святкують:

Антоніна, Степан, Тихон, Федір