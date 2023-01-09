В байкерской куртке и стильных джинсах: модель Кендалл Дженнер на прогулке с друзьями

Знаменитость выбрала практичный и стильный аутфит для прогулки с друзьями.

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Американская супермодель и звезда реалити-шоу — 27-летняя Кендалл Дженнер — попала в кадр папарацци, когда приехала из своего роскошного особняка, чтобы встретится с друзьями и пообедать. Об этом пишет Daily Mail.

Девушка была одета довольно просто, ведь выбрала классические широкие синие джинсы от бренда Khaite Danielle, которые сочетала с белой футболкой и байкерской курткой с черно-белой клетчатой отделкой на груди и желтыми полосками на рукавах.

Образ модели дополняли ботинки и сумка среднего размера от бренда The Row. Также на глазах у ее были солнцезащитные очки, в довольно популярном сейчас зауженном дизайне, напоминающем стиль Y2K. Длинные темные волосы Кендалл были уложены свободными волнами с пробором посередине, а ее черный маникюр соответствовал байкерскому стилю ее наряда.

Приехала на встречу Кендалл на своей спортивной машине — черном Porsche.

Напомним, Кендалл Дженнер без юбки, но в колготках и свитере, прогулялась по улицам Лос-Анджелеса.

Также Фокус писал, что Кендалл Дженнер показала идеальные образы для зимнего отдыха.