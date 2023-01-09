У байкерській куртці та стильних джинсах: модель Кендалл Дженнер на прогулянці з друзями

Знаменитість обрала практичний та стильний аутфіт для прогулянки з друзями.

Related video

Американська супермодель та зірка реаліті-шоу — 27-річна Кендалл Дженнер — потрапила до кадру папараці, коли приїхала зі свого розкішного особняка, щоб зустрітися з друзями та пообідати. Про це пише Daily Mail.

Дівчина була одягнена досить просто, адже обрала класичні широкі сині джинси від бренду Khaite Danielle, які поєднувала з білою футболкою та байкерською курткою з чорно-білим картатим оздобленням на грудях та жовтими смужками на рукавах.

Образ моделі доповнювали черевики та сумка середнього розміру від бренду The Row. Також на очах у неї були сонцезахисні окуляри, в досить популярному зараз звуженому дизайні, що нагадує стиль Y2K. Довге темне волосся Кендалл було покладено вільними хвилями з проділом посередині, а її чорний манікюр відповідав байкерському стилю її вбрання.

Приїхала на зустріч Кендалл на своїй спортивній машині — чорному Porsche.

Нагадаємо, Кендалл Дженнер без спідниці, але в колготках та светрі, прогулялася вулицями Лос-Анджелеса.

Також Фокус писав, що Кендалл Дженнер показала ідеальні образи для зимового відпочинку.