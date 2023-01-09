Так будет вкуснее. Секреты шеф-поваров, которые помогут на кухне

Все шеф-повара владеют небольшими секретами, которые помогают им готовить еще лучше.

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У любого известного шеф-повара есть ряд секретов, которые делают их блюда еще вкуснее. Большинство они, наверняка, не раскроют, но есть ряд небольших хитростей, которые помогут на кухне даже обычному человеку, который хочет научится готовить лучше обычного. Секреты собрал ресурс BuzzFeed.

Шеф Дафф Голдман, автор книг по готовке для детей и ведущий шоу Food Network, считает, что любой торт можно сделать еще вкуснее, если добавить в тесто тыквенное пюре, или любые ваши любимые орехи. Это сделает коржи менее вкусными.

Легендарная Джулия Чайлд, любимый в США популяризатор французской кухни и ведущая первого в своем роде кулинарного шоу, всегда советовала при использовании сливочного масла при жарке добавлять столовую ложку растительного масла. Это поможет ему не пригореть.

Гордон Рамзи, известный британский шеф-повар со звездами Мишлен, советует не пренебрегать функцией на мельничке для перца, которая позволяет регулировать величину помола. Ведь мелко намолотый перец подойдет для супов и соусов, а вот для стейков и рыбы подойдет крупный помол, такой, чтоб ощущалась структура и сильный аромат смеси перцев.

[ + – ] Гордон Рамзи славится изысканными блюдами и взрывным характером

Также повара советуют добавлять соус для барбекю на гриле в самом конце. Это соус, а не маринад, и сахар в соусе кристаллизуется и обугливается, если он находится на мясе, пока мясо жарится на углях. А если вы варите картофель, то бросать его нужно не в кипящую воду, а класть в холодную. Так он приготовится равномерно.

Известнейший гуру кулинарии Вольфганг Пак советует приправлять холодные блюда сильнее, чем горячие, потому что "небо действительно воспринимает ароматы холодных блюд гораздо медленнее и не так сильно, как когда вы подаете, например, тарелку горячего супа".

Кондитер Амори Гишон, который славится своими умопомрачительными десертами и скульптурами из шоколада, советует оставить тесто для сахарного печенья в холодильнике на ночь, а не на час или два, как часто советуют в книгах рецептов. За ночь тесто впитает влагу и сделает его более однородным на ощупь.

[ + – ] Амори Гишон и его потрясающие скульптуры из шоколада

А если вы любите базилик, никогда не храните его в холодильнике. Относитесь к нему, как к свежесрезанным цветам. Просто обрежьте нижние края стеблей и поставьте его в воду, как букет. Воду нужно менять каждые несколько дней. А если накрыть его полиэтиленовым пакетом, то базилик даже продолжит расти.

Если вы работаете с тестом, то используйте масло вместо муки. Масло не изменит его консистенцию, как мука, которой часто припыляют поверхности, чтобы тесто не липло.

Если вы хотите испечь что-то, для чего требуется сливочное масло комнатной температуры, но забыли выложить масло из холодильника, чтобы размягчить его, натрите его на терке. Маленькие кусочки масла мгновенно достигают комнатной температуры.

Если вы хотите, чтобы выпечка вроде брауни была более влажной и нежной внутри, просто дайте им передохнуть в процессе выпечки. Пеките брауни 15 минут, потом достаньте из духовки и дайте отдохнуть 15 минут. А потом верните их в духовку на оставшееся время.

[ + – ] Джейми Оливер известен своими простыми и вкусными рецептами

Наконец, если вы разбиваете яйца, и часть скорлупы отлетает в блюдо, не используйте пальцы, чтобы ее достать. Воспользуйтесь советом британца Джейми Оливера и используйте еще один кусок яичной скорлупы, чтобы зачерпнуть меньший кусочек скорлупки. Как это не забавно, но ее и правда проще так достать. Также он советует при лепке котлет обязательно смачивать руки холодной водой, а картофель для салата резать горячим, так он будет вкуснее. А если хотите придать пикатности блюдам с шоколадом, добавьте в шоколад апельсиновый сок, или цедру. А чтоб рыба при жарке получилась вкуснее — не наливайте масло на сковороду, просто смажьте маслом сам кусок рыбы.

А вот советами Бруклина Бехэма, который пытается стать кулинарным блогером, пользоваться не стоит. Его навыки в готовке оставляют желать лучшего. Недавно его раскритиковали за недожаренную говядину.