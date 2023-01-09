Так буде смачніше. Секрети шеф-кухарів, які допоможуть на кухні

Всі шеф-кухарі мають невеликі секрети, які допомагають їм готувати ще краще.

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У будь-якого відомого шеф-кухаря є низка секретів, які роблять їх страви ще смачнішими. Більшість вони, напевно, не розкриють, але є ряд невеликих хитрощів, які допоможуть на кухні навіть звичайній людині, яка хоче навчитися готувати краще за звичайну. Секрети зібрав ресурс BuzzFeed.

Шеф Дафф Голдман, автор книг з готування для дітей та ведучий шоу Food Network, вважає, що будь-який торт можна зробити ще смачнішим, якщо додати в тісто гарбузове пюре, або будь-які ваші улюблені горіхи. Це зробить коржі більш смачними.

Легендарна Джулія Чайлд, улюблений у США популяризатор французької кухні і ведуча першого у своєму роді кулінарного шоу, завжди радила при використанні вершкового масла при смаженні додавати столову ложку олії. Це допоможе йому не пригоріти.

Гордон Рамзі, відомий британський шеф-кухар із зірками Мішлен, радить не нехтувати функцією на млині для перцю, яка дозволяє регулювати величину помелу. Адже дрібно намелений перець підійде для супів та соусів, а ось для стейків та риби підійде великий помел, такий, щоб відчувалася структура та сильний аромат суміші перців.

[ + – ] Гордон Рамзі славиться вишуканими стравами та вибуховим характером

Також кухарі радять додавати соус для барбекю на грилі наприкінці. Це соус, а не маринад, і цукор у соусі кристалізується та обвуглюється, якщо він знаходиться на м'ясі, поки м'ясо смажиться на вугіллі. А якщо ви варите картоплю, то кидати її потрібно не в киплячу воду, а класти в холодну. Так вона приготується поступово.

Найвідоміший гуру кулінарії Вольфганг Пак радить приправляти холодні страви сильніше, ніж гарячі тому, що "небо дійсно сприймає аромати холодних страв набагато повільніше і не так сильно, як коли ви подаєте, наприклад, тарілку гарячого супу".

Кондитер Аморі Гішон, який славиться своїми запаморочливими десертами та скульптурами з шоколаду, радить залишити тісто для цукрового печива в холодильнику на ніч, а не на годину чи дві, як часто радять у книгах рецептів. За ніч тісто вбере вологу і зробить його більш однорідним на дотик.

[ + – ] Аморі Гішон та його приголомшливі скульптури із шоколаду

А якщо ви любите базилік, ніколи не зберігайте його у холодильнику. Ставтеся до нього, як до свіжозрізаних квітів. Просто обріжте нижні краї стебел та поставте його у воду, як букет. Воду слід міняти кожні кілька днів. А якщо накрити його поліетиленовим пакетом, то базилік навіть продовжить зростати.

Якщо ви працюєте з тістом, то використовуйте олію замість борошна. Масло не змінить його консистенцію, як борошно, яким часто припилюють поверхні, щоб тісто не липло.

Якщо ви хочете спекти щось, для чого потрібне вершкове масло кімнатної температури, але забули викласти масло з холодильника, щоб розм'якшити його, натріть його на тертці. Маленькі шматочки олії миттєво досягають кімнатної температури.

Якщо ви хочете, щоб випічка на кшталт брауні була більш вологою та ніжною всередині, просто дайте їм перепочити в процесі випічки. Печіть брауні 15 хвилин, потім дістаньте з духовки і дайте відпочити 15 хвилин. А потім поверніть його у духовку на час, що залишився.

[ + – ] Джеймі Олівер відомий своїми простими та смачними рецептами

Нарешті, якщо ви розбиваєте яйця, і частина шкаралупи відлітає у блюдо, не використовуйте пальці, щоб її дістати. Скористайтеся порадою британця Джеймі Олівера і використовуйте ще один шматок яєчної шкаралупи, щоб зачерпнути менший шматочок шкаралупи. Як це не кумедно, але її і справді простіше так дістати. Також він радить при ліпленні котлет обов'язково змочувати руки холодною водою, а картоплю для салату різати гарячою, так вона буде смачнішою. А якщо хочете надати пікатності стравам з шоколадом, додайте в шоколад апельсиновий сік або цедру. А щоб риба при смаженні вийшла смачнішою — не наливайте олію на сковороду, просто змастіть олією сам шматок риби.

А ось порадами Брукліна Бехема, який намагається стати кулінарним блогером, користуватися не варто. Його навички у готуванні залишають бажати кращого. Нещодавно його розкритикували за недосмажену яловичину.