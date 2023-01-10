Хейли и Джастин Бибер продемонстрировали комфортные образы для свидания зимой (фото)

Звездная пара отправилась отведать вино и сырную тарелку.

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26-летняя американская модель Хейли Бибер и ее муж канадский певец Джастин Бибер продемонстрировали комфортные образы для свидания зимой. Об этом пишет Daily Mail.

Звездную пару накануне заметили в Беверли-Хиллз. Влюбленные посетили романтический ужин в ресторане. Как рассказывают очевидцы, музыкант и дочь актера Стивена Болдуина наслаждались вином и сырной тарелкой.

Для выхода в свет звезда подиумов выбрала простой и стильный аутфит – кожаный плащ, серый базовый свитер и классические джинсы. Волосы Хейли собрала в аккуратный пучок, добавив к луку несколько лаконичных украшений.

Тем временем Джастин Бибер был одет в темно-зеленые брюки, клетчатую рубашку и футболку. К образу певец добавил светлую кепку.

[ + – ] Хейли и Джастин Биберы

Хейли Болдуин и Джастин Бибер поженились в сентябре 2018 года. Несмотря на то, что знаменитости состоят в официальном браке более четырех лет, у них еще нет общих детей.

Напомним, Хейли Бибер примерила футболку, надпись на которой продемонстрировала чувство самоиронии модели.

Также Фокус писал о том, как микроинсульт повлиял на здоровье 26-летней Хейли Бибер.