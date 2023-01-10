Беременная модель Жасмин Тукс показала, как изменилась ее фигура

В ноябре экс-"ангел" бельевого бренда Victoria’s Secret объявила о своей беременности.

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31-летняя американская модель Жасмин Тукс поделилась с подписчиками в своем Instagram-аккаунте фотографиями и показала, как подрос ее живот.

"2023 год будет хорошим", — написала в подписи под фото модель, вероятно, имея в виду, что в этом году уже очень скоро она впервые станет мамой.

Для фотографий Жасмин надела белый слитный купальник, который обтягивал ее фигуру.

Напомним, 22 ноября 2022 года модель Жасмин Тукс объявила в своем Instagram-аккаунте с аудиторией 6.5 миллионов человек, что вскоре станет мамой. Для такой новости супруги снялись в роскошной студийной фотосессии, где модель предстала в атласном платье со смелым декольте.

"Малыш Борреро. Последние 6 месяцев пролетели так быстро, и мы не можем дождаться встречи с этим драгоценным маленьким ангелочком. Так благодарна за то, что создали с тобой семью", — написала в подписи под снимками манекенщица.

Также Фокус писал, что в сентябре 2021 года американская топ-модель Жасмин Тукс сочеталась браком со своим 31-летним бойфрендом Хуаном Давидом Борреро.