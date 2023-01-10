В ремиссии: 85-летняя Джейн Фонда рассказала о лечении рака

Джейн Фонда объявила, что находится на стадии ремиссии и сейчас прекратила химиотерапию.

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85-летняя актриса рассказала о лечении рака и о том, что химиотерапия заставила ее "много думать о смерти". Об этом пишет Entertainment Tonight.

"Прекрасно! Я прекратила химиотерапию и чувствую себя отлично. Я получила возможность опробовать то, что испытали сотни миллионов других людей в мире. У меня не в первый раз обнаруживают рак. И мне повезло. У меня был очень, очень хороший уход. Я счастливчик. Я счастлива", – рассказала актриса.

Кроме того, знаменитость поделилась, что стала чаще думать о смерти.

"Я много думаю о смерти. Последние 30 лет", — сказала Фонда. "Я думаю, что это здорово. Трудно жить правильно, если ты не думаешь о смерти. Это часть жизни. Другие культуры не так боятся думать о смерти, как мы", — продолжила она. "Я провожу много времени, думая об этом, и это сделало мою жизнь намного лучше. А когда у вас диагностируют рак, вы думаете об этом еще больше и хотите быть уверены, что делаете то, что хотите сделать, так что, когда придет время, вы не будете сильно сожалеть".

О тяжелой болезни знаменитости стало известно в начале осени 2022 года. Тогда актриса сообщила, что ей диагностировали неходжкинскую лимфому. После этого Фонда начала курс химиотерапии.

Также Фокус писал, что в декабре 2022 года американская актриса и модель Джейн Фонда сообщила, что победила рак.