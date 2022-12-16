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Стиль жизни

"Лучший подарок на день рождения". Джейн Фонда победила рак

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Фото: Getty Images | Джейн Фонда

Последний сеанс химиотерапии звезды был очень тяжелым.

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84-летняя американская актриса и модель Джейн Фонда сообщила, что победила рак. Об этом пишет BBC.

"Лучший подарок на день рождения! На прошлой неделе мой онколог сказал, что мой рак находится на стадии ремиссии, и я могу прекратить химиотерапию. Я чувствую себя так счастливо", — отметила звезда экрана, поблагодарив всех, кто поддерживал ее и молился за ее выздоровление. Джейн Фонда уверена, что это помогло ей поскорее пойти на поправку.

О тяжелой болезни 84-летней знаменитости стало известно в начале осени 2022 года. Тогда актриса сообщила, что ей диагностировали неходжкинскую лимфому. После этого Фонда начала курс химиотерапии.

Джейн Фонда Fullscreen
Джейн Фонда
Фото: H&M

"Я особенно счастлива, потому что… последний сеанс химиотерапии был тяжелым и продолжался две недели, из-за чего мне было очень тяжело", — призналась Джейн Фонда.

Отметим, что Джейн Фонда празднует свой день рождения 21 декабря. Судя по всему, она имела в виду ранний "подарок на день рождения". Знаменитости исполнится 85 лет.

Напомним, Джейн Фонда сообщила, что находится в руках лучших врачей.

Также Фокус писал о смерти украинской телеведущей Русланы Писанки из-за рака в агрессивной форме.