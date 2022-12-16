"Найкращий подарунок на день народження". Джейн Фонда перемогла рак

Останній сеанс хіміотерапії зірки був вкрай важким.

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84-річна американська акторка та модель Джейн Фонда повідомила, що перемогла рак. Про це пише ВВС.

"Найкращий подарунок на день народження! Минулого тижня мій онколог сказав, що мій рак перебуває на стадії ремісії, і я можу припинити хіміотерапію. Я відчуваю себе такою щасливою", — зазначила зірка екрану, подякувавши всім, хто підтримував її та молився за її одужання. Джейн Фонда впевнена, що це допомогло їй швидше піти на поправку.

Про важку хворобу 84-річної знаменитості стало відомо на початку осені 2022. Тоді акторка повідомила, що їй діагностували неходжкінську лімфому. Після цього Фонда розпочала курс хіміотерапії.

[ + – ] Джейн Фонда Фото: H&M

"Я особливо щаслива, тому що… останній сеанс хіміотерапії був важким і продовжувався два тижні, через що мені було дуже важко", — зізналася Джейн Фонда.

Зазначимо, що Джейн Фонда святкує свій день народження 21 грудня. Судячи з усього, вона мала на увазі ранній "подарунок на день народження". Знаменитості виповниться 85 років.

Нагадаємо, Джейн Фонда повідомила, що перебуває в руках найкращих лікарів.

Також Фокус писав про смерть української телеведучої Руслани Писанки через рак в агресивній формі.