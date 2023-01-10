Брэд Питт продал свою продюсерскую компанию, чтобы уйти с Голливуда

Знаменитый актер продал контрольный пакет акций.

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Недавно Брэд Питт был замечен во время отдыха в Мексике вместе с новой пассией Инес де Рамон, а сейчас стало известно, что в декабре 59-летний актер продал контрольный пакет акций своей знаменитой голливудской продюсерской компании Plan B. Инсайдеры уже сообщили, что Брэд сделал это, чтобы "сделать шаг назад" из Голливуда. Об этом пишет PageSix.

В свете соглашения о продаже 60% акций предприятия, которое он основал вместе со своей бывшей супругой Дженнифер Энистон, Брэд решил, что хочет жить спокойной жизнью и сейчас решает, как проведет пенсию.

"Он решил, что, скорее всего, продолжит сниматься в кино, но не будет заниматься другими делами. Брэд рассматривает возможность покинуть Голливуд и переехать во Францию, заняться виноградником, искусством и изготовлением мебели… Он просто хочет жить в мире и гармонии", – рассказали источники.

Однако 59-летний Питт не собирается прекращать свою актерскую карьеру в ближайшее время. Хотя актер уделяет много времени разным предприятиям, базирующимся во французском имении Шато Мираваль, который он купил вместе с Анджелиной Джоли, он предан своей кинокарьере. Кроме того, винодельня оказалась в центре процесса развода Питта и Джоли, который до сих пор продолжается.

[ + – ] Имение Шато Мираваль и виноградник, принадлежащий Брэду Питту и Анджелине Джоли Фото: Getty Images

Отмечается, что сейчас Брэд готовится к съемкам в следующем проекте о гонках Формулы-1, который продюсирует действующий чемпион Льюис Хэмилтон.

Напомним, Кортни Лав рассказала о мстительном характере Брэда Питта.

Также Фокус писал о том, как Брэд Питт встретил Новый 2023 год.