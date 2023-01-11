Долг бренда Виктории Бекхэм растет на миллионы фунтов стерлингов

Отметка достигла цифры 66,3 млн фунтов стерлингов.

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Модный бренд британской дизайнера Виктории Бекхэм в серьезных долгах. Об этом пишет Daily Mail.

По данным западного таблоида, в настоящее время долг составил 66,3 млн фунтов стерлингов. При этом знакомые бизнес-вумен отмечают, что она не намерена сдаваться и по-настоящему горит своим делом.

"Несмотря на очевидные препятствия, она очень увлечена этим", — рассказывает инсайдер.

Летом 2022 года сообщалось о долге в более 50 млн фунтов стерлингов, но уже известно, что он только растет. Тогда британская певица и дизайнер объявила, что будет выпускать вещи oversize, хотя до этого ее бренд специализировался на меньших размерах.

Также мама четырех активно продвигает одежду и косметику своего бренда через Instagram, где у нее более 30 млн подписей. Бизнес-вумен часто снимается в вещах, созданных ее компанией, а также демонстрирует новинки косметики на себе.

[ + – ] Виктория Бекхэм Фото: Instagram victoriabeckham

Между тем, муж Виктории Дэвид Бекхэм за время Чемпионата по футболу в Катаре заработал 150 млн долларов. Однако известно, что легендарный футболист не выполнил ряд условий, указанных в контракте.

Напомним, Виктория Бекхэм поздравила свою невестку Николу Пельтц с днем рождения после слухов о серьезных недоразумениях в звездной семье.

Также Фокус писал о том, как Виктория и Дэвид Бекхэм встретили Новый 2023 год.