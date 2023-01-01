Виктория Бекхэм показала, как с семьей встретила Новый 2023 год (фото)

Компания веселилась и смотрела на салюты во дворе.

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48-летняя британская певица Виктория Бекхэм показала, как встретила Новый 2023 в кругу семьи. Праздничными фото дизайнер делится в своем Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

Жена легендарного футболиста Дэвида Бекхэма показала, как они с тремя детьми и родителями веселились и смотрели на салюты.

В частности, Виктория Бекхэм выложила видео, на котором ее сын Круз танцует медленный танец со своей бабушкой.

"Счастливого Нового года от нас всех, я так вас люблю @davidbeckham @[email protected] @brooklynpeltzbeckham #harperseven", — подписала новогодние кадры многодетная мама.

[ + – ] Семья Бекхэмов встретила Новый 2023 год

Для празднования начала Нового года Виктория Бекхэм выбрала черное платье. Между тем, ее возлюбленный был одет в классический костюм и забавные очки.

Отметим, что старшего сына звездных супругов Бруклина вместе с семьей в новогоднюю ночь не было. Первенец футболиста и певицы остался, как и на Рождество, в США со своей женой, актрисой Николой Пельтц. После женитьбы повар довольно редко посещает родителей в Европе, пропуская даже важные семейные события.

Напомним, 11-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэмов стесняется своего звездного отца.

Также Фокус писал о том, как семья Бекхэмов провела Рождество 2022 года.