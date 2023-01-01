Вікторія Бекхем показала, як з родиною зустріла Новий 2023 рік (фото)

Компанія веселилася та дивилась на салюти у дворі.

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48-річна британська співачка Вікторія Бекхем показала, як зустріла Новий 2023 рік у колі родини. Святковими фото дизайнерка ділиться у своєму Instagram з понад 30 млн підписників.

Дружина легендарного футболіста Девіда Бекхема показала, як вони з трьома дітьми та своїми батьками веселилися та дивились на салюти.

Зокрема Вікторія Бекхем виклала відео, на якому її син Круз танцює повільний танець зі своєю бабусею.

"Щасливого Нового року від нас усіх x я так вас люблю @davidbeckham @[email protected] @brooklynpeltzbeckham #harperseven", — підписала новорічні кадри багатодітна мама.

[ + – ] Родина Бекхемів зустріла Новий 2023 рік

Для святкування початку Нового року Вікторія Бекхем обрала чорну сукню. Тим часом її коханий був одягнутий у класичний костюм та кумедні окуляри.

Зазначимо, що старшого сина зіркового подружжя Брукліна разом з родиною в новорічну ніч не було. Первісток футболіста та співачки залишився, як і на Різдво, у США зі своєю дружиною, акторкою Ніколою Пельтц. Після одруження кухар доволі рідко навідує батьків у Європі, пропускаючи навіть важливі родинні події.

Нагадаємо, 11-річна донька Вікторії та Девіда Бекхемів соромиться свого зіркового батька.

Також Фокус писав про те, як родина Бекхемів провела Різдво 2022.