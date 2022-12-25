Вікторія Бекхем показала зворушливі новорічні фото з родиною

Знаменитість зазначила, що сумує за старшим сином Брукліном.

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48-річна британська співачка Вікторія Бекхем поділилася зворушливими новорічними фото зі своїм чоловіком, футболістом Девідом Бекхемом. Сімейні кадри колишня учасниця гурту Spice Girls опублікувала в Instagram з понад 30 млн підписників.

На знімку мама чотирьох сидить на колінах у свого коханого, а на її білому худі написано: "Усе, що я хочу на Різдво, це Девід Бекхем".

"Я отримала те, що хотіла цього Різдва ♥️", — прокоментувала кадри британська знаменитість.

Тим часом Девід Бекхем позує у коричневій утепленій сорочці, штанах та шапочці Санти.

[ + – ] Вікторія та Девід Бекхем

Зокрема багатодітна мама поділилася фото своїх дітей напередодні Різдва 2022, яке в Європі здебільшого святкують 25 грудня.

Ромео, Круз та 11-річна Гарпер позували в білих піжамах.

"Тато підтримує традицію сім'ї Бекхем! 😂ми любимо і сумуємо за тобою @brooklynpeltzbeckham x Цілунки від @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham 💕💕💕💕", — підписала фото знаменитість, звернувшись до старшого сина Брукліна, який після весілля у квітні 2022 перебрався до США.

[ + – ] Родина Бекхем

Вікторія та Девід Бекхем одружилися у 1999 році. Наразі вони виховують чотирьох спільних дітей — Брукліна, Ромео, Круза та доньку Гарпер.

Нагадаємо, 11-річна донька Вікторії та Девіда Бекхема соромиться свого зіркового батька.

Також Фокус писав про спосіб упаковування подарунків на новорічні свята 2023 від Девіда Бекхема.