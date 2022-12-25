Виктория Бекхэм показала трогательные новогодние фото с семьей

Знаменитость отметила, что скучает по старшему сыну Бруклину.

Related video

48-летняя британская певица Виктория Бекхэм поделилась трогательными новогодними фото со своим мужем, футболистом Дэвидом Бекхэмом. Семейные кадры бывшая участница группы Spice Girls опубликовала в Instagram с более чем 30 млн подписчиков.

На снимке мама четырех сидит на коленях у своего возлюбленного, а на ее белом худи написано: "Все, чего я хочу на Рождество, это Дэвид Бекхэм".

"Я получила то, что хотела этого Рождества", — прокомментировала кадры британская знаменитость.

Тем временем Дэвид Бекхэм позирует в коричневой утепленной рубашке, брюках и шапочке Санты.

[ + – ] Виктория и Дэвид Бекхэм

В частности, многодетная мама поделилась фото своих детей в канун Рождества 2022, которое в Европе в основном празднуют 25 декабря.

Ромео, Круз и 11-летняя Харпер позировали в белых пижамах.

"Папа поддерживает традицию семьи Бекхэм! 😂мы любим и скучаем по тебе @brooklynpeltzbeckham x Поцелуи от @davidbeckham @romeobeckham @cruzbeckham 💕💕💕💕", — подписала фото знаменитость, обратившись к старшему сыну Бруклину, который после свадьбы в апреле 2022 перебрался в США.

[ + – ] Семья Бекхэм

Виктория и Дэвид Бекхэм поженились в 1999 году. Они воспитывают четырех общих детей — Бруклина, Ромео, Круза и дочь Харпер.

Напомним, 11-летняя дочь Виктории и Дэвида Бекхэма стесняется своего звездного отца.

Также Фокус писал о способе упаковки подарков на новогодние праздники 2023 от Дэвида Бекхэма.