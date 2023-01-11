8 лет вместе: муж Кэмерон Диас опубликовал трогательный пост в годовщину свадьбы

Звездная пара поженилась в 2015 году, а в 2019-м у них родилась дочь Рэддикс.

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43-летний музыкант Бенджи Мэдден написал в своем Instagram-аккаунте трогательный пост, посвященный 50-летней актрисе Кэмерон Диас и их 3-летней дочери Рэддикс в честь их восьмой годовщины свадьбы.

"Влюбленный, вдохновенный, счастливый и благодарный. Восемь лет в браке бок о бок, а теперь еще и маленький поводырь вместе с нами. Давайте отметим 80 лет вместе и еще больше, а затем навсегда. С годовщиной. Кэмерон, моя любовь", — отметил гитарист в публикации.

Сентиментальные слова он разместил под изображением, нарисованной от руки вазы с цветами и двумя розами над ней, а его инициалы были написаны в углу. Слева от рисунка также появляются закат и корабль.

Известно, что Диас перестала сниматься в кино в 2014 году, а замуж вышла годом позже.

Напомним, недавно американскую актрису Кэмерон Диас заметили на съемочной площадке впервые за восемь лет перерыва в актерской карьере знаменитости.

Также Фокус писал, что Кэмерон Диас попала в кадр папарацци вместе с мужем Бенджи Мэдденом, когда они направлялись на свидание.