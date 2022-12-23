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Кэмерон Диас впервые за восемь лет была замечена на съемочной площадке (фото)

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Фото: Getty Images | Кэмерон Диас

Знаменитость последние годы посвятила своему мужу и дочери.

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50-летнюю американскую актрису Кэмерон Диас заметили на съемочной площадке впервые за восемь лет перерыва в актерской карьере знаменитости. Об этом пишет Daily Mail.

Звезду экрана "поймали" местные папарацци во время съемок ее нового фильма "Снова в деле" от Netflix, режиссером которого стал Сет Гордон. В последний раз главная роль Кэмерон Диас досталась восемь лет назад.

Звезда фильма "Маска" была одета в уютный и темный образ, поверх которого накинула красный плед. Папарацци сняли Диас вместе с ее давним другом и коллегой из фильма Джейми Фоксом и актрисой Гленн Клоуз в Лондоне.

Волосы Кэмерон Диас были распущены, а на лице визажисты сделали легкий макияж.

Кэмерон Диас на съемках в Лондоне

Отметим, что в последние годы во время перерыва в актерской карьере Кэмерон Диас полностью посвятила себя семейной жизни. В 2015 году американская актриса вышла замуж за музыканта Бенджи Мэддена. А в 2019 году звездная пара впервые стала родителями.

Напомним, папарацци заметили Кэмерон Диас на свидании с мужем в Лондоне.

Также Фокус писал о совместных съемках Кэмерон Диас и Кейт Уинслет в культовой рождественской картине.