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Кемерон Діас уперше за вісім років помітили на знімальному майданчику (фото)

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Фото: Getty Images | Кемерон Діас

Знаменитість останні роки присвятила своєму чоловікові та доньці.

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50-річну американську акторку Кемерон Діас помітили на знімальному майданчику вперше за вісім років перерви в акторській кар'єрі знаменитості. Про це пише Daily Mail.

Зірку екрану "зловили" місцеві папараці під час зйомок її нового фільму "Знову у справі" від Netflix, режисером якого став Сет Гордон. Востаннє головна роль Кемерон Діас дісталася вісім років тому.

Зірка фільму "Маска" була одягнута в доволі затишний та темний образ, поверх якого накинула червоний плед. Папараці зняли Діас разом з її давнім другом та колегою з фільму Джеймі Фоксом та акторкою Гленн Клоуз у Лондоні. Волосся Кемерон Діас були розпущені, а на обличчі візажисти зробили легкий макіяж.

Кемерон Діас на зйомках у Лондоні

Зазначимо, що останні роки під час перерви в акторській кар'єрі Кемерон Діас повністю присвятила себе сімейному життю. У 2015 році американська акторка вийшла заміж за музиканта Бенджі Медден. А у 2019 році зіркова пара вперше стала батьками.

Нагадаємо, папараці помітили Кемерон Діас на побаченні з чоловіком у Лондоні.

Також Фокус писав про спільні зйомки Кемерон Діас та Кейт Вінслет у культовій різдвяній картині.