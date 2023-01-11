Кейт Хадсон и Дрю Бэрримор обсудили бывших и воспитание детей

Две звезды поделились своим опытом совместного воспитания детей.

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Кейт Хадсон, сыгравшая в недавнем громком сиквеле "Ножи наголо", стала приглашенной героиней авторского ток-шоу Дрю Бэрримор The Drew Barrymore Show. Давние подруги и успешные женщины, воспитывающие детей, обсудили отношения с бывшими партнерами на фоне общей опеки.

Дрю имеет две дочери — 10-летнюю Олив и 8-летнюю Фрэнки. Девочек Бэрримор родила от арт-консультанта Вилла Копельмана. А Кейт, в свою очередь, воспитывает 18-летнего Райдера от экс-супруга Криса Робинсона, 11-летнего Бингхэма от Мэтта Беллами и 4-летнюю дочь Ранни Роуз с нынешним женихом Дэнни Фудзикавой.

43-летняя Хадсон отметила, что очень важно сохранить с отцом детей хорошие отношения: "Я думаю, что любовь меняет форму. Ты не можешь просто прекратить любить кого-то. Даже в самом худшем из возможных сценариев. Даже в отношениях, которые могут пойти совсем не так. Я верю, что всегда есть способ вернуться к поиску момента, где вы можете проявить сочувствие и все еще ощущать эту любовь, просто по-другому".

Дрю и Кейт пришли к выводу о том, как важно не накапливать негатив и уметь отпускать прошлое.

"Знаешь, парень, ты облажался, я облажалася. Иногда вы буквально расстаетесь, не имея ничего, на что можно было бы указать, что действительно сложно и сбивает с толку. Мы должны защищать наших бывших. Однако вам не обязательно быть лучшими друзьями, особенно если в их жизни появился новый человек", — поделилась Дрю.

Напомним, Кейт Хадсон поделилась семейными фото с 3-летней дочерью Рани.

Также Фокус писал, что Дрю Бэрримор призналась, что начала много пить после развода с мужем.