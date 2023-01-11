В коротком топе и леггинсах: 46-летняя Риз Уизерспун демонстрирует стройную фигуру (видео)

Скоро знаменитость отпразднует свое 47-летие. Но в это сложно поверить, смотря на прекрасный внешний вид актрисы.

Related video

В своем Instagram-аккаунте звезда фильма "Блондинка в Законе" опубликовала новое видео, показав, как она занимается йогой. Очевидно, это помогает ей поддерживать стройную и подтянутую фигуру.

Мать троих детей, младшему из которых 10 лет, может похвастаться шикарной фигурой – стройными ногами, упругими ягодицами, плоским животом и гладкой, подтянутой кожей.

"Это новое снаряжение для тренировок заставило меня больше двигаться!" – отметила актриса в публикации.

В кадре звезда тренировалась во внутреннем дворике своего дома. Для занятий спортом она выбрала топ в бело-голубую клетку и синие леггинсы с клеткой по бокам. На коврике для йоги она была босиком, а волосы Риз собрала в хвост.

На публикацию знаменитой актрисы отреагировали ее звездные подруги: Гвинет Пэлтроу, Виктория Бекхэм, Мария Шарапова, Кэрри Вашингтон, Дрю Бэрримор, Зои Дешанель.

Напомним, 23-летняя дочь Риз Уизерспун провела новогоднюю ночь 2023 года в больнице.

Также Фокус писал о рождественских фото Риз Уизерспун с детьми и мужем.