Дочь Риз Уизерспун провела новогоднюю ночь в больнице (фото)

Девушка пообещала, что в новом году будет более нежно относиться к своему телу.

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23-летняя дочь американской актрисы Риз Уизерспун провела новогоднюю ночь 2023 года в больнице. Об этом Ава Филлип рассказала в своем Instagram с 1 млн подписчиков.

Как оказалось, дочь звезды экрана в канун Нового года получила трещину в лодыжке.

"Неуклюжая я пыталась перепрыгнуть через (очень большую) дождевую лужу на каблуках", — призналась 23-летняя Ава и показала свое фото в стенах больницы.

[ + – ] Дочь Риз Уизерспун

После этого дочь 46-летней Риз Уизерспун добавила, что будет пытаться в новом году быть нежнее со своим телом.

Тем временем звездная мама пострадавшей поделилась снимком с мужем и сыном на рассвете и поздравила своих подписчиков с Новым 2023 годом.

[ + – ] Риз Уизерспун с семьей

Кроме 23-летней Авы, Риз Уизерспун воспитывает 19-летнего сына Дикона и 10-летнего Теннесси.

Старшие дети американской актрисы появились в первом браке Уизерспун с актером Райаном Филлипом. Звездные супруги были вместе с 1999 по 2008 годы.

С 2011 звезда экрана замужем за 52-летним Джимом Тотом.

Напомним, 23-летняя Ава Филлип показала своего бойфренда, который очень похож на отца девочки.

Также Фокус писал о рождественских фото Риз Уизерспун с детьми и мужем.