Донька Різ Візерспун провела новорічну ніч у лікарні (фото)
Дівчина пообіцяла, що в новому році буде ніжніше ставитися до свого тіла.
23-річна донька американської акторки Різ Візерспун провела новорічну ніч 2023 у лікарні. Про це Ава Філліп розповіла у своєму Instagram з 1 млн підписників.
Як виявилось, донька зірки екрану напередодні Нового року отримала тріщину у щиколотці.
"Незграбна я намагалася перестрибнути через (дуже велику) дощову калюжу на підборах", — зізналася 23-річна Ава та показала своє фото у стінах лікарні.
Після цього донька 46-річної Різ Візерспун додала, що намагатиметься в новому році бути ніжнішою зі своїм тілом.
Тим часом зіркова мама постраждалої поділилася знімком з чоловіком та сином під час світанку та привітала своїх підписників з Новим 2023 роком.
Окрім 23-річної Ави, Різ Візерспун виховує 19-річного сина Дікона та 10-річного Теннессі.
Старші діти американської акторки з'явилися у першому шлюбі Візерспун з актором Раяном Філліпом. Зіркове подружжя було разом з 1999 по 2008 роки.
З 2011 року зірка екрану одружена з 52-річним Джимом Тотом.
Нагадаємо, 23-річна Ава Філліп показала свого бойфренда, який дуже схожий на батька дівчинки.
Також Фокус писав про різдвяні фото Різ Візерспун з дітьми та чоловіком.