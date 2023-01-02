Донька Різ Візерспун провела новорічну ніч у лікарні (фото)

Дівчина пообіцяла, що в новому році буде ніжніше ставитися до свого тіла.

Related video

23-річна донька американської акторки Різ Візерспун провела новорічну ніч 2023 у лікарні. Про це Ава Філліп розповіла у своєму Instagram з 1 млн підписників.

Як виявилось, донька зірки екрану напередодні Нового року отримала тріщину у щиколотці.

"Незграбна я намагалася перестрибнути через (дуже велику) дощову калюжу на підборах", — зізналася 23-річна Ава та показала своє фото у стінах лікарні.

[ + – ] Донька Різ Візерспун

Після цього донька 46-річної Різ Візерспун додала, що намагатиметься в новому році бути ніжнішою зі своїм тілом.

Тим часом зіркова мама постраждалої поділилася знімком з чоловіком та сином під час світанку та привітала своїх підписників з Новим 2023 роком.

[ + – ] Різ Візерспун з родиною

Окрім 23-річної Ави, Різ Візерспун виховує 19-річного сина Дікона та 10-річного Теннессі.

Старші діти американської акторки з'явилися у першому шлюбі Візерспун з актором Раяном Філліпом. Зіркове подружжя було разом з 1999 по 2008 роки.

З 2011 року зірка екрану одружена з 52-річним Джимом Тотом.

Нагадаємо, 23-річна Ава Філліп показала свого бойфренда, який дуже схожий на батька дівчинки.

Також Фокус писав про різдвяні фото Різ Візерспун з дітьми та чоловіком.