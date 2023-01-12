Друзья Джека Николсона боятся, что он умрет в одиночестве, как его друг Марлон Брандо

Популярный актер превратился в отшельника и не появлялся на публике с 2021 года.

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Друзья переживают за Джека Николсона. 85-летняя звезда фильмов "Сияние" и "Полет над гнездом кукушки" не покидает свой шикарный особняк на Малхолланд Драйв. И не появлялся на публике уже давно. Об этом пишет Daily Mail.

Последний раз его видели на матче его любимой баскетбольной команды "Лос-Анджелес Лейкерс" в октябре 2021 года вместе с его 30-летним сыном Рэем.

[ + – ] Последний раз Джек Николсон выходил в свет в 2021 году вместе с сыном Рэймондом Фото: Getty Images

"Он не хочет смотреть в лицо реальности", — говорят друзья актера, которые опасаются, что легендарный актер умерет в одиночестве, как его друг Марлон Брандо.

Ходят слухи об ухудшении здоровья звезды. Источник, близкий к родственникам актера, говорят, что за самочувствие Николсона все переживают, но он предпочитает жить как отшельник.

У Николсона пятеро детей от четырех разных женщин. Женат он был только один раз – на актрисе Сандре Найт. Самые долгие отношения его связывали с актрисой Анжеликой Хьюстон. Они встречались 17 лет, но разошлись после того, как СМИ сообщили, что от Николсона беременна актриса Ребекка Бруссар.

С сыном Рэймондом от нее Николсон был особенно близок. И походы на матч "Лос-Анджелес Лейкерс" были их семейной традицией. Обычно 12-кратный номинант на "Оскар" сидел в первом ряду.

"Джек общается с некоторыми родственниками — особенно с Рэем, его протеже, которым он так гордится, — но его дни на исходе. Его дети – его единственная связь с миром", — отмечают инсайдеры.

Друзья сравнивают поведение Николсона с поведением его друга, легендарного Марлона Брандо. Тот также стал затворником и жил на Таити в уединении до своей смерти в возрасте 80 лет в 2004 году.

"Брандо умер, будучи фактически отшельником после яркой жизни в лучах славы, и теперь друзья Джека проводят параллели", — сказал источник.

В 1970-х Брандо и Николсон заработали репутацию скандалистов и страстных бабников, оба жили на Малхолланд Драйв вместе с Уорреном Битти.

[ + – ] Джек Николсон и Марлон Брандо на съемках фильма "Излучины Миссури" в 1976 году Фото: Getty Images

Улица даже переименовали в "Bad Boy Drive" в честь Николсона, Брандо и Уоррена Битти, которые жили там до того, как Брандо переехал на Таити.

Николсон устраивал шикарные вечеринки и встречал гостей без одежды. В своем старинном особняке с четырьмя спальнями он собрал богатую коллекцию произведений искусства, которую позже разместил в бывшем доме Марлона Брандо. Дом друга он купил после того, как Брандо уехал на Таити, а Николсон не хотел встречаться с соседями.

Инсайдеры рассказывали, что в последние годы Николсон спит до часу дня, пьет молоко, чтобы успокоить желудок, играет в гольф и проводит время в доме Брандо. Он увлекся рисованием и больше не снимается. Его последней работой стала роль в фильме "Как знать…" 2010 года. По слухам, здоровье актера ухудшается.

В прошлом году близкие друзья сообщили прессе, что, по их мнению, Джек Николсон может страдать деменцией. За ним присматривают его младшие дети от Ребекки Бруссар: Лорейн и Рэймонд. Больше он никого не желает видеть.

"Мы с Джеком дружим уже много лет, и он больше не выходит из дома… Я думаю, что его сын и дочь сейчас присматривают за ним. Сообщество Малхолланд Драйв довольно сплоченное, и все они беспокоятся о нем", — рассказал друг актера, отметив, что "физически Николсон в порядке, но его разум ушел".