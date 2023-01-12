Друзі Джека Ніколсона бояться, що він помре на самоті, як його друг Марлон Брандо

Популярний актор перетворився на самітника і не з'являвся на публіці з 2021 року.

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Друзі переживають за Джека Ніколсона. 85-річна зірка фільмів "Сяйво" та "Політ над гніздом зозулі" не залишає свій шикарний особняк на Малхолланд Драйв. І не з'являвся на публіці вже давно. Про це пише Daily Mail.

Востаннє його бачили на матчі його улюбленої баскетбольної команди "Лос-Анджелес Лейкерс" у жовтні 2021 року разом із його 30-річним сином Реєм.

[ + – ] Останній раз Джек Ніколсон виходив у світ у 2021 році разом із сином Реймондом Фото: Getty Images

"Він не хоче дивитися в обличчя реальності", — кажуть друзі актора, які побоюються, що легендарний актор помер на самоті, як його друг Марлон Брандо.

Ходять чутки про погіршення здоров'я зірки. Джерело, близьке до родичів актора, каже, що за самопочуття Ніколсона всі переживають, але він вважає за краще жити як самітник.

У Ніколсона п'ятеро дітей від чотирьох різних жінок. Одружений він був лише один раз — з акторкою Сандрою Найт. Найдовші стосунки його пов'язували з акторкою Анжелікою Г'юстон. Вони зустрічалися 17 років, але розійшлися після того, як ЗМІ повідомили, що від Ніколсона вагітна акторка Ребекка Бруссар.

Із сином Реймондом від неї Ніколсон був особливо близький. І походи на матч "Лос-Анджелес Лейкерс" були їхньою сімейною традицією. Зазвичай 12-разовий номінант на "Оскар" сидів у першому ряду.

"Джек спілкується з деякими родичами — особливо з Реєм, його протеже, яким він так пишається, — але його дні закінчуються. Його діти — його єдиний зв'язок зі світом", — зазначають інсайдери.

Друзі порівнюють поведінку Ніколсона із поведінкою його друга, легендарного Марлона Брандо. Той також став самітником і жив на Таїті на самоті до своєї смерті у віці 80 років у 2004 році.

"Брандо помер, будучи фактично самітником після яскравого життя в променях слави, і тепер друзі Джека проводять паралелі", — сказало джерело.

У 1970-х Брандо і Ніколсон заробили репутацію скандалістів і пристрасних бабіїв, обидва жили на Малхолланд Драйв разом з Ворреном Бітті.

[ + – ] Джек Ніколсон і Марлон Брандо на зйомках фільму "Закрути Міссурі" в 1976 році Фото: Getty Images

Вулиця навіть перейменували на "Bad Boy Drive" на честь Ніколсона, Брандо та Воррена Бітті, які жили там до того, як Брандо переїхав на Таїті.

Ніколсон влаштовував шикарні вечірки та зустрічав гостей без одягу. У своєму старовинному особняку із чотирма спальнями він зібрав багату колекцію творів мистецтва, яку пізніше розмістив у колишньому будинку Марлона Брандо. Будинок друга він купив після того, як Брандо поїхав на Таїті, а Ніколсон не хотів зустрічатися із сусідами.

Інсайдери розповідали, що останніми роками Ніколсон спить до першої години дня, п'є молоко, щоб заспокоїти шлунок, грає в гольф і проводить час у будинку Брандо. Він захопився малюванням і не знімається. Його останньою роботою стала роль у фільмі "Як знати…" 2010 року. З чуток, здоров'я актора погіршується.

Минулого року близькі друзі повідомили пресу, що, на їхню думку, Джек Ніколсон може страждати на деменцію. За ним наглядають його молодші діти від Ребеки Бруссар: Лорейн та Реймонд. Більше він нікого не бажає бачити.

"Ми з Джеком дружимо вже багато років, і він більше не виходить з дому... Я думаю, що його син і дочка зараз доглядають його. Спільнота Малхолланд Драйв досить згуртована, і всі вони турбуються про нього", — розповів друг актора, відмітивши що "фізично Ніколсон в порядку, але його розум пішов".