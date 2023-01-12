Миллиардер Бернар Арно назначил дочь руководителем бренда Dior

Самый богатый человек в мире Бернар Арно назначил свою дочь Дельфину руководителем дома Christian Dior, второго по величине бренда в его империи предметов роскоши LVMH.

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11 января Арно объявил, что Дельфина станет генеральным директором и председателем совета директоров Dior в рамках перестановки в конгломерате общей стоимостью €382 млрд. Сейчас девушка занимает должность исполнительного вице-президента Louis Vuitton и отвечает за продукцию бренда. Новій пост она займет с 1 февраля. Об этом пишет The Guardian.

"Под руководством Дельфины продукция Louis Vuitton стала более желанной, что позволило бренду регулярно устанавливать новые рекорды продаж. Ее глубокая проницательность и несравненный опыт станут решающими активами в дальнейшем развитии Christian Dior", — сказал Бернар Арно.

Напомним, 47-летняя дочь французского бизнесмена пришла в семейный бизнес в 2000 году после двух лет работы в консалтинговой фирме McKinsey и учебы в Лондонской школе экономики. Она вошла в состав совета директоров LVMH в 2003 году, став первой женщиной и самым молодым его членом.

Также Фокус писал, что Бернар Арно купил уникальную недвижимость в центре Милана: виллу Casa Degli Atellani, которая ранее принадлежала Леонардо да Винчи.