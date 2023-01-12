Мільярдер Бернар Арно призначив дочку керівницею бренду Dior

Найбагатша людина у світі Бернар Арно призначив свою дочку Дельфіну керівницею дому Christian Dior, другого за величиною бренду в імперії предметів розкоші LVMH.

Related video

11 січня Арно оголосив, що Дельфіна стане генеральною директоркою та головою ради директорів Dior у межах перестановки в конгломераті загальною вартістю €382 млрд. Наразі дівчина обіймає посаду виконавчої віцепрезидентки Louis Vuitton і відповідає за продукцію бренду. Нову посаду вона обійме з 1 лютого. Про це пише The Guardian.

"Під керівництвом Дельфіни продукція Louis Vuitton стала більш бажаною, що дозволило бренду регулярно встановлювати нові рекорди продажів. Її глибока проникливість і незрівнянний досвід стануть вирішальними активами в подальшому розвитку Christian Dior", — сказав Бернар Арно.

Нагадаємо, 47-річна дочка французького бізнесмена прийшла в сімейний бізнес у 2000 році після двох років роботи в консалтинговій фірмі McKinsey та навчання в Лондонській школі економіки. Вона увійшла до складу ради директорів LVMH у 2003 році, ставши першою жінкою та наймолодшою його членкинею.

Також Фокус писав, що Бернар Арно купив унікальну нерухомість у центрі Мілана — віллу Casa Degli Atellani, яка раніше належала Леонардо да Вінчі.