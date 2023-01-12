Лили Джеймс показала, как готовилась к выходу на красную дорожку "Золотого Глобуса" 2023

Звезда "Пэм и Томми" появилась в роскошном красном платье Atelier Versace, но не могла в нем сесть и нормально передвигаться.

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В Лос-Анджелесе прошла церемония награждения премией "Золотой глобус", и хоть Лили Джеймс не получила заветную статуэтку, но зато она показала закулисье церемонии и то, как готовилась к выходу на красную дорожку. Об этом пишет Daily Mail.

Ее роскошное платье от Atelier Versace стало одним из самых эффектных на церемонии, но оказалось, что передвигаться в нем было нелегко.

[ + – ] Лили Джеймс в платье от Atelier Versace

Лили была номинирована в категории "лучшая женская роль в минисериале", но приз не получила. Зато все равно отлично провела время.

Правда в видео она показала, что после того, как ее причесали, накрасили и нарядили в алое платье, пить шампанское она могла только через соломинку.

А по дороге на церемонию ей пришлось стоять, ухватившись за спинки кресел, чтобы не помять складки и драпировки платья.

[ + – ] Закулисье "Золотого глобуса" от Лили Джеймс

Она выглядела невероятно, когда вышла на красную дорожку премии "Золотой глобус" в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе в понедельник вечером, но смогла расслабиться только после того, как попозирвоала фотографам.

33-летняя актриса призналась, что подготовка к подобным гламурным мероприятиям не так гламурна, как само шоу. Это скорей похоже на военную операцию.

Макияж и прическу делает целая команда визажистов и парикмахеров. А после того, как роскошное платье надето, сесть в нем уже нельзя. Ведь на красной дорожке оно должно выглядеть безупречно.

В 2019 году Ким Кардашьян уже показывала все сложности, которые связаны с дизайнерскими нарядами и эффектными появлениями. Тогда в платье от Тьерри Мюглера она не могла сходить в туалет, сесть, или даже нагнуться.

Платье от Atelier Versace, созданное Ребеккой Корбин-Мюррей стилисты Лили сочетали с бриллиантовыми украшениями от Harry Winston.

И затраченные усилия стоили того, чтобы актриса попала во все возможные списки самых элегантных звезд "Золотого глобуса".