Лілі Джеймс показала, як готувалася до виходу на червону доріжку "Золотого Глобуса" 2023

Зірка "Пем і Томмі" з'явилася в розкішній червоній сукні Atelier Versace, але не могла в ній сісти й нормально пересуватися.

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У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премією "Золотий глобус", і хоча Лілі Джеймс не отримала заповітну статуетку, зате вона показала закулісся церемонії і те, як готувалася до виходу на червону доріжку. Про це пише Daily Mail.

Її розкішна сукня від Atelier Versace стала однією з найефектніших на церемонії, але виявилося, що пересуватися в ній було нелегко.

[ + – ] Лілі Джеймс у сукні від Atelier Versace

Лілі була номінована в категорії "найкраща жіноча роль у мінісеріалі", але приз не отримала. Зате все одно чудово провела час.

Щоправда, у відео вона показала, що після того, як її зачесали, нафарбували та вбрали в червону сукню, пити шампанське вона могла лише через соломинку.

А дорогою на церемонію їй довелося стояти, вхопившись за спинки крісел, щоб не пом'яти складки та драпірування сукні.

[ + – ] Закулісся "Золотого глобуса" від Лілі Джеймс

Вона мала неймовірний вигляд, коли вийшла на червону доріжку премії "Золотий глобус" у готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі в понеділок увечері, але змогла розслабитися лише після того, як попозувала фотографам.

33-річна акторка зізналася, що підготовка до подібних гламурних заходів не така гламурна, як саме шоу. Це швидше схоже на військову операцію.

Макіяж і зачіску робить ціла команда візажистів і перукарів. А після того, як розкішна сукня одягнена, сісти в ній уже не можна, адже на червоній доріжці вона повинна мати бездоганний вигляд.

У 2019 році Кім Кардаш'ян уже показувала всі складнощі, пов'язані з дизайнерськими вбраннями й ефектними появами. Тоді в сукні від Тьєррі Мюглера вона не могла сходити в туалет, сісти або навіть нахилитися.

Сукню від Atelier Versace, створена Ребеккою Корбін-Мюррей, стилісти Лілі поєднували з діамантовими прикрасами від Harry Winston.

І витрачені зусилля вартували того, щоб акторка потрапила до всіх можливих списків найелегантніших зірок "Золотого глобуса".