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Стиль життя

Лілі Джеймс показала, як готувалася до виходу на червону доріжку "Золотого Глобуса" 2023

Лілі Джеймс, червона сукня, Atelier Versace, Золотий глобус, дизайнерська сукня
Фото: Getty | Лілі Джеймс у сукні від Atelier Versace

Зірка "Пем і Томмі" з'явилася в розкішній червоній сукні Atelier Versace, але не могла в ній сісти й нормально пересуватися.

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У Лос-Анджелесі пройшла церемонія нагородження премією "Золотий глобус", і хоча Лілі Джеймс не отримала заповітну статуетку, зате вона показала закулісся церемонії і те, як готувалася до виходу на червону доріжку. Про це пише Daily Mail.

Її розкішна сукня від Atelier Versace стала однією з найефектніших на церемонії, але виявилося, що пересуватися в ній було нелегко.

Лілі Джеймс у сукні від Atelier Versace

Лілі була номінована в категорії "найкраща жіноча роль у мінісеріалі", але приз не отримала. Зате все одно чудово провела час.

Щоправда, у відео вона показала, що після того, як її зачесали, нафарбували та вбрали в червону сукню, пити шампанське вона могла лише через соломинку.

А дорогою на церемонію їй довелося стояти, вхопившись за спинки крісел, щоб не пом'яти складки та драпірування сукні.

Закулісся "Золотого глобуса" від Лілі Джеймс

Вона мала неймовірний вигляд, коли вийшла на червону доріжку премії "Золотий глобус" у готелі Beverly Hilton у Лос-Анджелесі в понеділок увечері, але змогла розслабитися лише після того, як попозувала фотографам.

33-річна акторка зізналася, що підготовка до подібних гламурних заходів не така гламурна, як саме шоу. Це швидше схоже на військову операцію.

Макіяж і зачіску робить ціла команда візажистів і перукарів. А після того, як розкішна сукня одягнена, сісти в ній уже не можна, адже на червоній доріжці вона повинна мати бездоганний вигляд.

У 2019 році Кім Кардаш'ян уже показувала всі складнощі, пов'язані з дизайнерськими вбраннями й ефектними появами. Тоді в сукні від Тьєррі Мюглера вона не могла сходити в туалет, сісти або навіть нахилитися.

Сукню від Atelier Versace, створена Ребеккою Корбін-Мюррей, стилісти Лілі поєднували з діамантовими прикрасами від Harry Winston.

І витрачені зусилля вартували того, щоб акторка потрапила до всіх можливих списків найелегантніших зірок "Золотого глобуса".