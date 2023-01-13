25-летие фильма: в Сети появился обновленный трейлер "Титаника"

Ко Дню святого Валентина на больших экранах покажут легендарную историю любви, зародившуюся на "Титанике".

Related video

Обновленную версию "Титаника" представят по случаю 25-летия фильма. Кинолента будет показана в кинотеатрах в формате 3D 4K HDR и с высокой частотой кадров. Об этом пишет Yahoo.

В Украине она выйдет в прокат в канун Дня святого Валентина – 9 февраля. Поэтому в этом году День влюбленных можно провести за просмотром вечной истории любви, зародившейся на легендарном корабле.

В новом постере культового фильма главные герои, Роуз и Джек, которых сыграли Кейт Уинслет и Леонардо Ди Каприо, представлены под новым углом. На этот раз можно увидеть, как Лео крепко обнимает Кейт.

Напомним, известный режиссер Джеймс Кэмерон решил раз и навсегда доказать, что Джек не смог бы выжить в фильме "Титаник", вопреки мнению зрителей, которые уверенны, что если бы девушка подвинулась, то места на плоту хватило бы обоим.

Также Фокус писал, что 47-летняя британская актриса Кейт Уинслет недавно размышляла о том моменте, когда ее персонаж, Роуз ДеВитт Букатер спасается, а персонаж Леонардо Ди Каприо, Джек Доусон, замерзает насмерть.