Красота не для всех. Что стоит учесть при покупке кошки породы мейн-кун

Мейн-куны – красивая и грациозная порода кошек, однако не у всех хватит сил и терпения на них.

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Мейн-куны считаются одной из самых популярных крупных пород кошек. Их царственный гордый вид, длинная шерсть и преданный характер делают этих животных желательными для тех, кто задумываются о том, чтобы завести дома четырелапого питомца. Однако есть ряд моментов в характере и воспитании этой породы. которые по силам не всем. Поэтому, прежде, чем завести этого великана дома, следует учесть несколько факторов. Каких именно, пишет издание Мaine Сoonc Сentral.

Мейн-кун – крупная порода кошек, выведенная естественным путем в штате Мэн. Вес взрослого самца может достигать более 8 кг, самки – 5,4 кг. Они впервые стали популярны благодаря своей способности охотиться на мышей, крыс и других паразитов. Моряки брали их на борт кораблей, а семьи заводили в доме, чтобы защитить жилье от вредителей. Со временем грызунов стало меньше, и мейн-куны из охотников превратились в красивых домашних любимцев, которые все же подходят далеко не всем.

Они любят лазать

Мейн-куны известны своей любовью к лазанию. Поэтому необходимо позаботиться, чтобы в доме или квартире был уголок для кошки, где она могла бы практиковать свой навык. Это может быть крепкая сизалевая веревка, искуственное дерево из высококачественных материалов или полки, по которым животное может прыгать и бегать. Без надлежащей "инфраструктуры" мейн-кун может легко полюбить лазить по столешницам, столам или даже на холодильник.

Какими бы милыми ни казались способности мейн-куна к лазанию поначалу, в конечном итоге это может стать настоящим испытанием для некоторых владельцев, особенно если они не представляли, как высоко может прыгать кошка породы мейн-кун.

Стоимость

Породистые мейн-куны с хорошей родословной – удовольствие не из дешевых. Эти кошки могут стоить от 400 до 2500 долларов. Часто люди, желая сэкономить, покупают котят у непроверенных заводчиков, что чревато приобретением больных животных или же не чистопородных.

Еще один плюс покупки котят у проверенных заводчиков, это то, что последние предлагают, как правило, уже стерилизованных животных с полным комплексом прививок. Тем, кто не готов платить полную цену за животное, лучше его не покупать "на авось".

Высокий уровень интеллекта

Мейн-кун – невероятно умная порода кошек. Их часто сравнивают с собаками, потому что они способны учиться трюкам и поддаются дрессировке. Некоторые владельцы также могут приучить своих любимцев ходить на поводке и шлейке.

Некоторые мейн-куны также обладают сверхъестественной способностью чувствовать эмоции своих владельцев.

Однако интеллект – не только плюс. Поскольку мейн-куны очень умные, у них гораздо больше шансов попасть в беду. Умные кошки могут совершать набеги на шкафы в поисках еды, учатся открывать водопроводные краны и даже двери. Это, в сочетании с их кошачьей любовью к игре, которая продолжается и во взрослой жизни, может сделать мейн-кунов настоящими нарушителями спокойствия.

Если семье нужна спокойная и беспроблемная кошка, которая не будет искать приключений, то мейн-куны – явно не тот вариант.

Размер животного

Многие мечтают о мейн-куне, представляя себе крупного грациозного кота. Однако далеко не всей представители этой породы вырастают больше среднестатистической кошки. Например, самки мейн-кунов намного меньше самцов, редко превышая 5,5 кг. Удачей будет найти заводчика, который регулярно разводит крупных котят, однако даже тогда нет гарантии, что именно ваш кот вырастет до желаемых размеров.

Социализация

Мейн-кун – очень общительная порода кошек. Они не надоедливы, однако привязываются к своим владельцам и следуют за ними по пятам. Большинство людей находит эту черту привлекательной, однако есть и обратная сторона. Несмотря на то, что мейн-куны относительно ненавязчивы, у них все же есть высокие социальные потребности. Если их оставить одних слишком надолго, они могут стать депрессивными и подавленными. Некоторые владельцы могут решить эту проблему, заведя для своего мейн-куна компаньона, например, еще одну кошку или даже собаку.

Если человек проводит много времени на работе или в разъездах, стоит подумать о более независимой породе кошек.

Требования по уходу

Отличительной чертой породы мейн-кун является ее длинный густой мех, который образует характерную гриву, как у льва. Каким бы привлекательным ни был мех мейн-куна, некоторым владельцам трудно ухаживать за ним. Чтобы шерсть не усыпала весь дом, этих кошек надо вычесывать 2-3 раза в неделю, а то и чаще в сезон линьки.

Игнорировать расчесывание мейн-кунов нельзя, иначе шерсть спутается и потеряет свой красивый вид, станет выглядеть неряшливо. Длинный мех этой породы может доставлять неудобства в некоторых местах, особенно на лапах и спине и заставит животное стрессовать.

Охотничьи инстинкты

Мейн-куны стали популярными благодаря своей способности ловить мышей и других паразитов. Это может быть огромным бонусом для владельцев, которые хотят, чтобы в их гараже не было мышей и крыс. Однако, если в доме есть другие мелкие домашние животные, такие как мыши, хорьки или птицы, то мейн-кун, вероятно, будет катастрофическим выбором. Даже при постоянном содержании животных отдельно друг от друга могут произойти несчастные случаи, а охотничьи инстинкты мейн-куна могут сработать и привести к смерти другого любимого питомца.

Проблемы со здоровьем

В целом мейн-кун считается здоровой и крепкой породой кошек. Однако чистокровные кошки по своей природе чаще сталкиваются с генетическими проблемами, чем их соплеменники других пород. Некоторые расстройства можно исключить с помощью генетического тестирования, и ответственный заводчик будет разводить только кошек, у которых тест на эти расстройства отрицательный.

Тем не менее, у мейн-кунов могут развиться различные заболевания, включая гипертрофическую кардиомиопатию, спинальную мышечную атрофию, поликистозную болезнь почек и дисплазию тазобедренного сустава.

Среди других особенностей мейн-кунов следует выделить их любовь к играм даже во взрослом возрасте, постоянная потребность в занятом мозге, поскольку они не терпят онообразия, неравнодушие к воде и необходимость в больших игрушках, лотке и прочих средствах для животного, учитывая его размеры.

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