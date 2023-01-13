Краса не для всіх. Що варто врахувати під час покупки кішки породи мейн-кун

Мейн-куни — гарна і граціозна порода кішок, проте не у всіх вистачить сил та терпіння на них.

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Мейн-куни вважаються однією з найпопулярніших великих порід кішок. Їхній царствений гордий вигляд, довга шерсть і відданий характер роблять цих тварин бажаними для тих, хто замислюється про те, щоб завести будинки чотирилапого улюбленця. Проте є низка моментів у характері та вихованні цієї породи, які під силу не всім. Тому, перш ніж завести цього велетня вдома, слід врахувати кілька факторів. Яких саме пише видання Мaine Сoonc Сentral.

Мейн-кун — велика порода кішок, виведена природним шляхом у штаті Мен. Вага дорослого самця може досягати понад 8 кг, самки — 5,4 кг. Вони вперше стали популярні завдяки своїй здатності полювати мишей, щурів та інших паразитів. Моряки брали їх на борт кораблів, а сім'ї заводили у будинку, щоб захистити житло від шкідників. З часом гризунів поменшало, і мейн-куни з мисливців перетворилися на гарних домашніх улюбленців, які все ж таки підходять далеко не всім.

Вони люблять лазити

Мейн-куни відомі своєю любов'ю до лазіння. Тому необхідно подбати, щоб у будинку чи квартирі був куточок для кішки, де вона могла б практикувати свою навичку. Це може бути міцна сизалева мотузка, штучне дерево з високоякісних матеріалів або полиці, якими тварина може стрибати і бігати. Без належної "інфраструктури" мейн-кун може легко полюбити лазити по стільницях, столах або навіть холодильнику.

Якими б милими не здавалися здібності мейн-куна до лазіння спочатку, зрештою це може стати справжнім випробуванням для деяких власників, особливо якщо вони не уявляли, наскільки високо може стрибати кішка породи мейн-кун.

Вартість

Породисті мейн-куни з гарним родоводом — задоволення не з дешевих. Ці коти можуть коштувати від 400 до 2500 доларів. Часто люди, бажаючи заощадити, купують кошенят у неперевірених заводчиків, що загрожує придбанням хворих тварин або не чистопородних.

Ще один плюс покупки кошенят у перевірених заводчиків, це те, що останні пропонують, як правило, вже стерилізованих тварин із повним комплексом щеплень. Тим, хто не готовий платити повну ціну за тварину, краще за неї не купувати "навмання".

Високий рівень інтелекту

Мейн-кун — неймовірно розумна порода кішок. Їх часто порівнюють із собаками, тому що вони здатні вчитися трюкам і піддаються дресирування. Деякі власники також можуть привчити своїх улюбленців ходити на повідку та шлейці.

Деякі мейн-куни також мають надприродну здатність відчувати емоції своїх власників.

Проте інтелект — не лише плюс. Оскільки мейн-куни дуже розумні, у них набагато більше шансів потрапити в біду. Розумні кішки можуть здійснювати набіги на шафи у пошуках їжі, вчаться відчиняти водопровідні крани і навіть двері. Це, у поєднанні з їх котячою любов'ю до гри, яка продовжується і в дорослому житті, може зробити мейн-кунів справжніми порушниками спокою.

Якщо сім'ї потрібна спокійна та безпроблемна кішка, яка не шукатиме пригод, то мейн-куни — явно не той варіант.

Розмір тварини

Багато хто мріє про мейн-куна, уявляючи собі великого граціозного кота. Однак далеко не всі представники цієї породи виростають більшими від середньостатистичної кішки. Наприклад, самки мейн-кунів набагато менше за самців, рідко перевищуючи 5,5 кг. Успіхом буде знайти заводчика, який регулярно розводить великих кошенят, проте навіть тоді немає гарантії, що саме ваш кіт виросте до бажаних розмірів.

Соціалізація

Мейн-кун — дуже товариська порода кішок. Вони не набридливі, проте прив'язуються до своїх власників і йдуть за ними по п'ятах. Більшість людей знаходить цю межу привабливою, проте є й зворотний бік. Попри те, що мейн-куни відносно ненав'язливі, у них все ж таки є високі соціальні потреби. Якщо їх залишити одних надто надовго, вони можуть стати депресивними та пригніченими. Деякі власники можуть розв'язати цю проблему, завівши для свого мейн-куна компаньйона, наприклад ще одну кішку або навіть собаку.

Якщо людина проводить багато часу на роботі або в роз'їздах, варто подумати про незалежнішу породу кішок.

Вимоги щодо догляду

Відмінною рисою породи мейн-кун є її довге густе хутро, яке утворює характерну гриву, як у лева. Яким би привабливим не було хутро мейн-куна, деяким власникам важко доглядати його. Щоб шерсть не всипала весь будинок, цих кішок треба вичісувати 2-3 рази на тиждень, а то й частіше в сезон линяння.

Ігнорувати розчісування мейн-кунів не можна, інакше шерсть сплутається і втратить свій гарний вигляд, виглядатиме неохайно. Довге хутро цієї породи може завдавати незручностей у деяких місцях, особливо на лапах і спині, і змусить тварину стресувати.

Мисливські інстинкти

Мейн-куни стали популярними завдяки своїй здатності ловити мишей та інших паразитів. Це може бути величезним бонусом для власників, які хочуть, щоб у їхньому гаражі не було мишей та щурів. Однак, якщо в будинку є інші дрібні свійські тварини, такі як миші, тхори або птахи, то мейн-кун, ймовірно, буде катастрофічним вибором. Навіть при постійному утриманні тварин окремо один від одного можуть статися нещасні випадки, а мисливські інстинкти мейн-куна можуть спрацювати та призвести до смерті іншого улюбленця.

Проблеми зі здоров'ям

Загалом мейн-кун вважається здоровою та міцною породою кішок. Однак чистокровні кішки за своєю природою частіше стикаються з генетичними проблемами, ніж їхні одноплемінники інших порід. Деякі розлади можна виключити за допомогою генетичного тестування, і відповідальний заводчик розводитиме лише кішок, у яких тест на ці розлади негативний.

З усім тим, у мейн-кунів можуть розвинутись різні захворювання, включаючи гіпертрофічну кардіоміопатію, спинальну м'язову атрофію, полікістозну хворобу нирок та дисплазію кульшового суглоба.

Серед інших особливостей мейн-кунів слід виділити їхню любов до ігор навіть у дорослому віці, постійна потреба у зайнятому мозку, оскільки вони не терплять одноманітності, небайдужість до води та необхідність у великих іграшках, лотку та інших засобах для тварини, враховуючи її розміри.

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