Принц Гарри рассказал в мемуарах о любимых духах своей матери

В своих мемуарах "Запасной", которые оказались довольно скандальными, принц Гарри неожиданно упомянул и трогательный момент, который касался его покойной матери.

Related video

В одной из глав своей книги мемуаров "Запасной", принц Гарри рассказал, как однажды принес на сеанс терапии к психологу флакон любимых духов своей матери, принцессы Дианы. Это глава стала приятным и трогательным откровением на фоне прочих скандальных разделов, которые уже вторую неделю обсуждают таблоиды. Об этом пишет Independent.

"В начале нашего сеанса я поднял крышку и глубоко вдохнул. По ощущениям, я как будто принял таблетку ЛСД. Я где-то читал, что обоняние – это наше древнейшее чувство, что соответствует тому, что я испытал в тот момент: образы, возникающие словно из самой первичной части моего мозга", – написал он.

Речь идет об аромате First Van Cleef & Arpels. В его состав входят ноты гиацинта, розы, жасмина, амбры и сандалового дерева. Цена этих духов – около 125 долларов.

[ + – ] First Van Cleef & Arpels Фото: Соцсети

Также принцесса Диана любила духи Bluebell от Penhaligon, аромат с уникальной смесью цветов, фруктов и специй.

И на своей свадьбе использовала Houbigant Paris Quelques Fleurs за 105 долларов.

"Она всегда, всегда, пользовалась парфюмом, а это очень важно в жизни женщины", – рассказывала ее визажист Мэри Гринволл ABC News в 2014 году.

Также принц Гарри упомянул аромат одеколона, которым пользовался его отец, принц Чарльз, и те ощущения, что он в нем пробудил. Это был Eau Sauvage от Dior.

30 августа 1997 года — в ночь перед смертью принцессы Дианы — Гарри вспомнил, как разговаривал со своим отцом о своей матери. И хотя детали их разговора не разглашались, Гарри заметил, что от Чарльза исходит аромат пороха.

"Па зашел по пути на ужин. Он опаздывал, но устроил шоу, подняв серебряную крышку и сделал долгий вдох. Он всегда что-то нюхал. Еда, розы, наши волосы. Должно быть, в прошлой жизни он был ищейкой. Может быть, ему пришлось так глубоко вдыхать, потому что было трудно уловить что-либо по сравнению с его личным запахом. Eau Sauvage", — написал Гарри.

[ + – ] Eau Sauvage от Dior, которыми пользовался принц Чарльз Фото: Соцсети

Принц отметил, что Чарльз надушил одеколоном щеки, шею и рубашку.

"Цветочный запах, с оттенком чего-то резкого, вроде перца или пороха, он был сделан в Париже. Так было написано на бутылке. Что заставило меня подумать о мамочке", — пишет он в мемуарах.

"Да, Гарри, мама в Париже", — сказал Чарльз ему и его старшему брату принцу Уильяму, по словам Гарри. — Ведите себя хорошо, мальчики… Не ложитесь спать слишком поздно".

Гарри добавил: "Он ушел. Его запах остался".

После он описывал, как принц Чарльз сообщил ему о смерти Дианы, с трудом подбирая слова.

"Мамочка была очень тяжело ранена и доставлена в больницу, дорогой мальчик", — вспоминает Гарри слова своего отца. "Он всегда называл меня "милый мальчик", но теперь он говорил это довольно часто. Его голос был тихим. Казалось, он был в шоке. Когда Чарльз, в конце концов сказал: "Боюсь, она не выжила", для Гарри "все, казалось, остановилось". По его словам он не смог проронить ни единой слезинки. А отец, который всегда был сдержан в эмоциях, так и не обнял его.

В последний раз Гарри разговаривал со своей матерью за несколько часов до автокатастрофы, унесшей ее жизнь 31 августа 1997 года, но он с сожалением вспоминает, что был слишком занят, чтобы по-настоящему сесть и поговорить.

Он играл с братом и кузенами, поэтому не уделил Диане достаточно времени.

"Не терпелось вернуться к своим играм, я бросил маму с телефоном. Я пожалел, что не извинился за это. Я любил ее", — написал Гарри.

Десять лет спустя, в 2007 году, когда принц был в Париже на матче по регби, он попросил своего водителя провезти его через туннель Пон-де-л'Альма, где погибла его мать. Он даже попросил его везти с той же скоростью, с которой ехала и ее машина.

"Мы рванули вперед, пересекли край у входа в туннель, из-за которого мамин "Мерседес" якобы сбился с курса. Но край был пустяком. Мы едва его почувствовали. Когда машина въехала в туннель, я наклонился вперед, наблюдая, как свет меняется на водянисто-оранжевый, наблюдая, как мимо мелькают бетонные столбы. Я считал их, считал удары своего сердца, и через несколько секунд мы выехали с другой стороны и я откинулся на спинку кресла. Я тихо сказал: "И это все? Это… ничего. Просто прямой туннель… Нет причин, по которым кто-то должен когда-либо умирать в нем", — написал Гарри. По его словам, когда он рассказал об этом своему брату, то Уильям признался, что он ранее сделал то же самое.

Читатели и журналисты отметили, что в книге мемуаров "Запасной" было много неточностей. Так что писатель-призрак, который помогал Гарри с написанием книги, попытался объяснить, почему так получилось. Вышло не слишком гладко.