Автор-призрак, написавший мемуары принца Гарри, попытался объяснить неточности в книге

В мемуарах "Запасной" читатели уже нашли кучу неточностей, но писатель-призрак Мерингер безуспешно пытался их оправдать.

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Когда принц Гарри говорил о своих мемуарах "Запасной", он настаивал на том, что они очень точны и в книге изложены только факты. Но после того, как книга появилась на прилавках, читатели находят в ней все больше неточностей. Писатель, написавший мемуары, попытался оправдать своего заказчика, но пока получается не слишком гладко, пишет Daily Mail.

Принцу Гарри уже указали на ряд неточностей в его мемуарах. Так, он утверждает, что является потомком короля Генриха VI, тогда как единственный сын этого монарха, Эдуард Вестминстерский, умер бездетным, будучи подростком. Настоящим предком принца Гарри был король Георг III, правивший с 1760 по 1811 год, более чем через три столетия после смерти Генриха VI.

[ + – ] Принц Гарри допустил ряд неточностей в своих мемуарах Фото: Getty

Так же он рассказывает, как ему подарили Xbox до того, как они были изготовлены, и пишет о том, что отец Меган Маркл купил билет на рейс Мексика-Лондон на Air New Zealand, который вообще не летает по этому маршруту.

Дж. Р. Мерингер, который также является автором автобиографий для Андре Агасси и соучредителя Nike Фила Найта, выступил в защиту книги, за написание которой, как сообщается, ему заплатили 1 миллион долларов.

Делясь отрывком из книги Гарри, он подчеркнул, что сам принц иногда признается, что не уверен в точности всех подробностей, которыми делится, часто говоря, что это связано с "травмой в детстве". Но в той же книге он также настаивает: "Важно, чтобы история была точна".

Мерингер процитировал в Twitter слова принца Гарри: "Какова бы ни была причина, моя память — это моя память… в том, что я помню и как я это помню, столько же правды, сколько и в так называемых объективных фактах".

Писатель-призрак Мерингер сказал, что это нормально, что детали временами были "туманными".

[ + – ] Принц Гарри на руках своей матери, принцессы Дианы Фото: Getty Images

Так, принц Гарри пишет, что принцесса Диана купила ему Xbox перед своей смертью в 1997 году. Он был подарен ему после ее смерти. Но первая Xbox от Microsoft была выпущена в 2001 году.

Также он пишет, что жена его отца, Камилла Паркер-Боулз предложила Меган Маркл, чтобы он стал генерал-губернатором Бермудских островов, что "решило бы все наши проблемы". Но на Бермудских островах нет генерал-губернатора.

А размышляя о похоронах королевы-матери и драгоценностях на ее гробу, Гарри написал: "105-каратное чудовище по имени Кох-и-Нур. Самый большой алмаз, когда-либо виденный человеческим глазом. "Приобретен" Британской империей в период ее расцвета. Украден".

Принц мало того, что перепутал Кохинур и Куллинан — самый большой из когда-либо найденных алмазов. Но ни один из них не был "украден", как утверждает принц.

Куллинан был подарен королю Эдуарду VII и распилен на несколько бриллиантов поменьше. А происхождение Кохинура хоть и смутно, но он был скорее военным трофеем.

Мерингер дважды получал Пулитцеровскую премию за написание очерков, прежде чем он обратился к написанию мемуаров знаменитостей, как писатель-призрак. По данным издательства Penguin, его последнее произведение: мемуары принца Гарри Spare — самая быстро продаваемая научно-популярная книга в истории Великобритании.