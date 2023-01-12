Автор-привид, який написав мемуари принца Гаррі, спробував пояснити неточності у книзі

У мемуарах "Запасний" читачі вже знайшли купу неточностей, але письменник-привид Мерінгер безуспішно намагався їх виправдати.

Related video

Коли принц Гаррі говорив про свої мемуари "Запасний", він наполягав на тому, що вони дуже точні й у книзі викладено лише факти. Але після того, як книга з'явилася на прилавках, читачі знаходять у ній дедалі більше неточностей. Письменник, який написав мемуари, спробував виправдати свого замовника, але поки що виходить не надто гладко, пише Daily Mail.

Принц Гаррі вже вказав на низку неточностей у його мемуарах. Так він стверджує, що є нащадком короля Генріха VI, тоді як єдиний син цього монарха, Едуард Вестмінстерський, помер бездітним, будучи підлітком. Справжнім предком принца Гаррі був король Георг III, який правив із 1760 по 1811, більш ніж через три століття після смерті Генріха VI.

[ + – ] Принц Гаррі припустився низки неточностей у своїх мемуарах Фото: Getty

Також він розповідає, як йому подарували Xbox до того, як вони були виготовлені, і пише про те, що батько Меган Маркл купив квиток на рейс Мексика-Лондон на Air New Zealand, який взагалі не літає цим маршрутом.

Дж. Р. Мерінгер, який також є автором автобіографій для Андре Агассі та співзасновника Nike Філа Найта, виступив на захист книги, за написання якої, як повідомляється, йому заплатили 1 мільйон доларів.

Ділячись уривком із книги Гаррі, він підкреслив, що сам принц іноді зізнається, що не впевнений у точності всіх подробиць, якими ділиться, часто кажучи, що це пов'язано з "травмою в дитинстві". Але в тій же книзі він також наполягає: "Важливо щоб історія була точна".

Мерінгер процитував у Twitter слова принца Гаррі: "Яка б не була причина, моя пам'ять — це моя пам'ять... у тому, що я пам'ятаю і як я це пам'ятаю, стільки ж правди, скільки і в так званих об'єктивних фактах".

Письменник-привид Мерінгер сказав, що це нормально, що деталі часом були "туманними".

[ + – ] Принц Гаррі на руках своєї матері, принцеси Діани Фото: Getty Images

Принц Гаррі пише, що принцеса Діана купила йому Xbox перед своєю смертю в 1997 році. Він подарував йому після її смерті. Але перша Xbox від Microsoft була випущена у 2001 році.

Також він пише, що дружина його батька Камілла Паркер-Боулз запропонувала Меган Маркл, щоб він став генерал-губернатором Бермудських островів, що "вирішило б усі наші проблеми". Але на Бермудських островах немає генерал-губернатора.

А міркуючи про похорон королеви-матері та коштовності на її труні, Гаррі написав: "105-каратне чудовисько на ім'я Кох-і-Нур. Найбільший алмаз, коли-небудь бачений людським оком. "Придбаний" Британською імперією в період її розквіту. Вкрадений".

Принц мало того, що переплутав Кохінур і Куллінан — найбільший із будь-коли знайдених алмазів. Але жодного з них не було "вкрадено", як стверджує принц.

Куллінан був подарований королю Едуарду VII і розпиляний на кілька менших діамантів. А походження Кохінура хоч і незрозуміло, але він був скоріше військовим трофеєм.

Мерінгер двічі отримував Пулітцерівську премію за написання нарисів, перш ніж він звернувся до написання мемуарів знаменитостей як письменник-привид. За даними видавництва Penguin, його останній твір: мемуари принца Гаррі Spare — науково-популярна книга, що швидко продається в історії Великої Британії.