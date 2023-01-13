Родственники жертв маньяка Джеффри Дамера раскритиковали актера Эвана Питерса

Питерс сыграл Дамера в одноименном сериале Netflix и получил за эту роль "Золотой глобус".

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Минисериал "Дамер" про маньяка Джеффри Дамера, который вышел на Netflix, стал сенсацией. И актер Эван Питерс получил заслуженную награду: премию "Золотой глобус" в номинации "лучшая мужская роль". Однако родственники жертв Дамера были возмущены его речью на церемонии. Об этом пишет Papermag.

Ширли Хьюз, мать 31-летней жертвы Дамера Тони Хьюза, сказала о том, что Питерса хвалят за его роль. Но по ее мнению, Питерс должен был использовать свою благодарственную речь, чтобы "упомянуть семьи, которые все еще страдают от преступлений Дамера, или сказать, что Голливуд должен положить конец рассказам историй об убийцах и перестать их прославлять".

В своей благодарственной речи Эван Питерс признал, что шоу было "трудно" создавать и смотреть, но он "искренне надеялся, что из этого выйдет что-то хорошее".

[ + – ] Райан Мерфи и Эван Питерс на "Золотом глобусе"

Ширли Хьюз считает, что ему нужно сделать больше.

"В мире много больных людей, и люди, которые получают награды, играя убийц, поддерживают эту одержимость, и это заставляет маньяков процветать благодаря славе".

Она также упомянула о печальной реальности, в которой живут семьи жертв. Они не получают компенсацию и с ними не нужно связываться для получения разрешения на использование их персонажей.

"Обидно, что люди могут взять нашу трагедию и заработать на этом деньги. Жертвы никогда не видели ни цента. Но мы переживаем эти ужасные эмоции каждый день", — сказала Хьюз.

Тем временем, сериал "Монстр: История Джеффри Дамера", был продолжен еще на два сезона и расскажет историю еще двух маньяков. Пока неизвестно каких. Сценарий также напишет Райан Мерфи.

Напомним, Джеффри Дамер убивал в период между 1978 и 1991 годами. Его жертвами стали 17 молодых мужчин. Он убивал, насиловал, употреблял некоторые части тел в пищу и хранил их у себя дома. Суд над Дамером стал одним из самых скандальных и дорогих в истории США. Он был осужден на 15 пожизненных сроков. В 1994 году его забил насмерть другой заключенный.

После выхода сериала ученые заметили, что многие склонны называть Дамера и ему подобных убийц психопатами. Однако, по мнению профессора Джеймса Фэллона, физиотерапевта из Калифорнийского университета в Ирвине, поведение Дамера больше соответствует поведению человека с пограничным расстройством личности (ПРЛ), а использовать термин "психопат" для описание любого неустойчивого или опасного поведения не совсем верно.