Родичі жертв маніяка Джеффрі Дамера розкритикували актора Евана Пітерса

Пітерс зіграв Дамера в однойменному серіалі Netflix і отримав за цю роль "Золотий глобус".

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Мінісеріал "Дамер" про маніяка Джеффрі Дамера, який вийшов на Netflix, став сенсацією. І актор Еван Пітерс отримав заслужену нагороду: премію "Золотий глобус" у номінації "найкраща чоловіча роль". Однак, родичі жертв Дамера були обурені його промовою на церемонії. Про це пише Papermag.

Ширлі Х'юз, мати 31-річної жертви Дамера Тоні Х'юза, сказала про те, що Пітерса хвалять за його роль. Але на її думку, Пітерс повинен був використати свою промову, щоб "згадати сім'ї, які все ще страждають від злочинів Дамера, або сказати, що Голлівуд повинен покласти край розповідям історій про вбивць і перестати їх прославляти".

У своїй промові Еван Пітерс визнав, що шоу було "важко" створювати і дивитися, але він "щиро сподівався, що з цього вийде щось хороше".

[ + – ] Райан Мерфі та Еван Пітерс на "Золотому глобусі"

Ширлі Хьюз вважає, що йому потрібно зробити більше.

"У світі багато хворих людей, і люди, які одержують нагороди, граючи вбивць, підтримують цю одержимість, і це змушує маніяків процвітати завдяки славі".

Вона також згадала про сумну реальність, у якій живуть сім'ї жертв. Вони не отримують компенсацію і з ними не потрібно зв'язуватися для отримання дозволу на їх персонажів.

"Образливо, що люди можуть взяти нашу трагедію і заробити на цьому гроші. Жертви ніколи не бачили ні цента. Але ми переживаємо ці жахливі емоції щодня", — сказала Х'юз.

Тим часом серіал "Монстр: Історія Джеффрі Дамера" був продовжений ще на два сезони і розповість історію ще двох маніяків. Поки що невідомо яких. Сценарій також напише Райан Мерфі.

Нагадаємо, Джеффрі Дамер вбивав у період між 1978 та 1991 роками. Його жертвами стали 17 молодих чоловіків. Він вбивав, ґвалтував, вживав деякі частини тіл у їжу та зберігав їх у себе вдома. Суд над Дамером став одним із найскандальніших і найдорожчих в історії США. Він був засуджений до 15 довічних термінів. 1994 року його забив на смерть інший ув'язнений.

Після виходу серіалу вчені помітили, що багато хто схильний називати Дамера і йому подібних вбивць психопатами. Однак, на думку професора Джеймса Феллона, фізіотерапевта з Каліфорнійського університету в Ірвіні, поведінка Дамера більше відповідає поведінці людини з прикордонним розладом особистості (ПРЛ), а використовувати термін "психопат" для опису будь-якої нестійкої чи небезпечної поведінки не зовсім вірно.