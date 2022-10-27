Сочувствующий монстр. Ученые развенчали миф, что убийца и каннибал Джеффри Дамер был психопатом

Нейробиолог описал состояние серийного убийцы, вновь прославившегося на весь мир после выхода сериала Netflix "Монстр: История Джеффри Дамера".

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В конце сентября на стриминговом сервисе Netflix вышел мини-сериал о серийном убийце по имени Джеффри Дамер. В данный момент развлекательный сервис предлагает зрителям посмотреть первый сезон сериала "Монстр: История Джеффри Дамера", который был создан в жанре биографической криминальной драмы и основан на реальных событиях из жизни серийного убийцы, пишет Daily Mail.

После выхода сериала на экраны ученые заметили, что многие склонны называть Дамера и ему подобный убийц психопатами. Однако по мнению профессора Джеймса Фэллона, физиотерапевта из Калифорнийского университета в Ирвине, пришло время расставить точки над "і".

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На самом деле, по мнению Фэллона, поведение Дамера больше соответствует поведению человека с пограничным расстройством личности (ПРЛ), а использовать термин "психопат" для описание любого неустойчивого или опасного поведения не совсем верно.

Доктор Фэллон отмечает, что Дамер страдает этим заболеванием, по видимому, из-за своего нестабильного детства. ПРЛ — характеризуется нарушением способности регулировать свои эмоции, а также плохим контролем импульсов, что весьма соответствует описанию поведения Дамера — он проявлял "эмоциональное сочувствие к людям".

В новом мине-сериале от Netflix "Монстр: История Джеффри Дамера" рассказывается история одноименного серийного убийцы, который в период с 1978 по 1991 года убил в общей сложности 16 мужчин и мальчиков в США. Еще до суда, в 1992 году, Дамеру поставили диагноз "ПРЛ", однако для простоты СМИ и дальше продолжали его называть "психопатом", в чем по мнению ученых, не было правды.

[ + – ] Дамер на суде 1992 года в Милуоки, штат Висконсин. Фото: Sygma/Getty Images

Психопаты — люди, которым недостает сочувствия, они склонны манипулировать, а часто и вовсе игнорируют последствия своих действий. Доктор Фэллон более 30 лет изучает томографию мозга психопатов, особенно убийц и серийных убийц, также он исследовал ряд других расстройств, в том числе и ПРЛ.

По мнению доктора, это расстройство характеризуется крайней эмоциональной нестабильностью, импульсивным поведением, а также нестабильными отношениями и тревожными моделями поведения. Исходя из этого, доктор Фэллон считает, что Дамер все же страдал от ПРЛ, а не психопатии — он слишком боялся быть покинутым, чтобы следовать тропе психопата.

Кроме того, Дамер проявлял некоторые аспекты поведения, которые попросту не вписываются в рамки психопатии, например, проявлял сочувствие и устанавливал с людьми связи таким образом, как не стал бы психопат. Фэллон считает, что его преступления в первую очередь были мотивированны страхом быть покинутым — корни этого страха, по мнению ученых, спрятаны в его нестабильном детстве.

Более того, доктор Фэллон считает, что страх быть покинутым заставлял Дамера не только убивать своих жертв, но, по видимому, именно он подтолкнул его и к каннибализму (за это его прозвали "Милуокский каннибал") — такой себе способ стать единым целым с теми, кого он не хотел отпускать.

К ряду причин указывающих на то, что у Дамера было пограничное расстройство личности также указывают: гиперсексуальность и безрассудное участие в незащищенном сексе, саморазрушительное поведение и попадание в рисковые ситуации, а также пристрастие к психотропным веществам. Все эти симптомы встречаются чаще при ПРЛ, чем при психопатии.

Отметим, что никаких доказательств того, что Дамер был психопатом до сих пор не существует. Однако нам вряд ли удастся когда-либо узнать это наверняка — у ученых нет информации о его генетике или изображений мозга. Однако доктор Фэллон, исходя из своего 30-летнего опыта, склоняется к тому, что Дамер все же страдал от пограничного расстройства личности.

Ранее Фокус писал, что сериал про маньяка и людоеда Джеффри Дамера стал новым хитом Netflix.