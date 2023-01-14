14 января 2023 года: Старый Новый год, Василия Великого и Обрезание Господне- что сегодня нельзя делать
В День святого Василия нельзя отказывать в помощи.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь отмечает день святителя Василия Великого и Обрезание Господне. В ночь с 13 на 14 января празднуют также Старый Новый год. В первый день нового года мужчины и юноши ходили по домам и посевали. Они пели специальные песни и разбрасывали зерно, желая хозяевам богатого урожая и благополучия.
В праздник было принято собираться семьей за столом, просить прощения друг у друга и загадывать желания.
Что нельзя делать 14 января:
► брать в долг деньги — весь год будешь в долгах
► ругаться и злословить — ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь
Народные приметы и поверья:
► гололед на дорогах – к урожаю
► молодой месяц – к полноводию весной
► если утром начался снег, то зима будет снежной, а весна – поздней
► снегопад – к теплым летом
► в этот день в этот день ожидается дождь
► звездная ночь – к богатому урожаю ягод
► чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег встряхивали
► вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов
День ангела празднуют:
Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков, Эмилия
Родились в этот день:
1883 — Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci
1891 — Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, критик, литературовед
А также в этот день:
1506 — найдена скульптура Лаокоон и его сыновья
2004 — восстановлен флаг Грузии с крестами
2010 — "Часы конца света" переведены на одну минуту назад