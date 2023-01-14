14 января 2023 года: Старый Новый год, Василия Великого и Обрезание Господне- что сегодня нельзя делать

В День святого Василия нельзя отказывать в помощи.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь отмечает день святителя Василия Великого и Обрезание Господне. В ночь с 13 на 14 января празднуют также Старый Новый год. В первый день нового года мужчины и юноши ходили по домам и посевали. Они пели специальные песни и разбрасывали зерно, желая хозяевам богатого урожая и благополучия.

В праздник было принято собираться семьей за столом, просить прощения друг у друга и загадывать желания.

Что нельзя делать 14 января:

► брать в долг деньги — весь год будешь в долгах

► ругаться и злословить — ведь как встретишь Новый год, так его и проведешь

Народные приметы и поверья:

► гололед на дорогах – к урожаю

► молодой месяц – к полноводию весной

► если утром начался снег, то зима будет снежной, а весна – поздней

► снегопад – к теплым летом

► в этот день в этот день ожидается дождь

► звездная ночь – к богатому урожаю ягод

► чтобы фруктовые деревья хорошо плодоносили, утром с них снег встряхивали

► вьюга и метель – к хорошему урожаю орехов

День ангела празднуют:

Александр, Афанасий, Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Еремей, Иван, Михаил, Николай, Петр, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яков, Эмилия

Родились в этот день:

1883 — Нина Риччи, французский модельер, основательница дома высокой моды Nina Ricci

1891 — Осип Мандельштам, русский поэт, прозаик, переводчик, эссеист, критик, литературовед

А также в этот день:

1506 — найдена скульптура Лаокоон и его сыновья

2004 — восстановлен флаг Грузии с крестами

2010 — "Часы конца света" переведены на одну минуту назад