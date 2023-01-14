14 січня 2023 року: Старий Новий рік, Василя Великого та Обрізання Господнє — що сьогодні не можна робити
У День святого Василя не можна відмовляти у допомозі.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква відзначає день святителя Василя Великого та Обрізання Господнє. У ніч із 13 на 14 січня святкують також Старий Новий рік. У перший день нового року чоловіки та юнаки ходили по домівках та посівали. Вони співали спеціальні пісні та розкидали зерно, бажаючи господарям багатого врожаю та благополуччя.
У свято було прийнято збиратися сім'єю за столом, просити вибачення один у одного і загадувати бажання.
Що не можна робити 14 січня:
► позичати гроші — весь рік будеш у боргах
► лаятися і лихословити — адже як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш
Народні прикмети та повір'я:
► ожеледиця на дорогах – до врожаю
► молодий місяць – до повноводства навесні
► якщо вранці розпочався сніг, то зима буде сніжною, а весна – пізньою
► снігопад – до теплого літа
► цього дня очікується дощ
► зіркова ніч – до багатого врожаю ягід
► щоб фруктові дерева добре плодоносили, зранку з них сніг струшували
► завірюха та хуртовина – до гарного врожаю горіхів
День ангела святкують:
Олександр, Опанас, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яків, Емілія
Народилися цього дня:
1883 — Ніна Річчі, французький модельєр, засновниця будинку високої моди Nina Ricci
1891 — Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, критик, літературознавець
А також у цей день:
1506 — знайдено скульптуру Лаокоон та його сини
2004 — відновлено прапор Грузії з хрестами
2010 — "Годинник кінця світу" переведено на одну хвилину тому