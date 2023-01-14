14 січня 2023 року: Старий Новий рік, Василя Великого та Обрізання Господнє — що сьогодні не можна робити

У День святого Василя не можна відмовляти у допомозі.

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Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква відзначає день святителя Василя Великого та Обрізання Господнє. У ніч із 13 на 14 січня святкують також Старий Новий рік. У перший день нового року чоловіки та юнаки ходили по домівках та посівали. Вони співали спеціальні пісні та розкидали зерно, бажаючи господарям багатого врожаю та благополуччя.

У свято було прийнято збиратися сім'єю за столом, просити вибачення один у одного і загадувати бажання.

Що не можна робити 14 січня:

► позичати гроші — весь рік будеш у боргах

► лаятися і лихословити — адже як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш

Народні прикмети та повір'я:

► ожеледиця на дорогах – до врожаю

► молодий місяць – до повноводства навесні

► якщо вранці розпочався сніг, то зима буде сніжною, а весна – пізньою

► снігопад – до теплого літа

► цього дня очікується дощ

► зіркова ніч – до багатого врожаю ягід

► щоб фруктові дерева добре плодоносили, зранку з них сніг струшували

► завірюха та хуртовина – до гарного врожаю горіхів

День ангела святкують:

Олександр, Опанас, Богдан, Василь, В'ячеслав, Григорій, Єремей, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Федосей, Федот, Фульгент, Яків, Емілія

Народилися цього дня:

1883 — Ніна Річчі, французький модельєр, засновниця будинку високої моди Nina Ricci

1891 — Осип Мандельштам, російський поет, прозаїк, перекладач, есеїст, критик, літературознавець

А також у цей день:

1506 — знайдено скульптуру Лаокоон та його сини

2004 — відновлено прапор Грузії з хрестами

2010 — "Годинник кінця світу" переведено на одну хвилину тому