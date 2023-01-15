15 января 2023 года: святого Сильвестра - что сегодня нельзя делать

Сегодня лучше ограничить употребление мяса, жирной рыбы и алкоголя.

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Что случилось в этот день:

15 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 по 335 год он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.

Что нельзя делать 15 января:

► есть жирную рыбу и мясо

► ссориться с близкими

► употреблять алкоголь

► выносить сор из избы

► выполнять работу по дому

Народные приметы и поверья:

► сильный мороз — к скорой оттепели

► порывистый ветер — к метелям

► облачно к вечеру — изменится погода

► петухи поют — к потеплению

День ангела празднуют:

Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист, Ульяна, Федотья

А также в этот день:

1826 — Вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro"

1759 — открыт для публики Британский музей

1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете

1943 — завершено строительство здания Пентагона

1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы "Санта-Барбара"

2001 — начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым

2006 — вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества

2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон