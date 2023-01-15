15 января 2023 года: святого Сильвестра - что сегодня нельзя делать
Сегодня лучше ограничить употребление мяса, жирной рыбы и алкоголя.
Что случилось в этот день:
15 января в церковном календаре – день памяти святого Сильвестра. С 314 по 335 год он был Папой Римским. Именно он считается первым проповедником, а не мучеником.
Что нельзя делать 15 января:
► есть жирную рыбу и мясо
► ссориться с близкими
► употреблять алкоголь
► выносить сор из избы
► выполнять работу по дому
Народные приметы и поверья:
► сильный мороз — к скорой оттепели
► порывистый ветер — к метелям
► облачно к вечеру — изменится погода
► петухи поют — к потеплению
День ангела празднуют:
Аммон, Василий, Егор, Домн, Закхей, Зорсис, Кузьма, Марк, Модест, Петр, Серафим, Сергей, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопист, Ульяна, Федотья
А также в этот день:
1826 — Вышел первый выпуск французской газеты "Le Figaro"
1759 — открыт для публики Британский музей
1892 — Джеймс Нейсмит впервые опубликовал правила баскетбола в школьной газете
1943 — завершено строительство здания Пентагона
1993 — в США на телеканале NBC вышла в эфир последняя, 2137, серия мыльной оперы "Санта-Барбара"
2001 — начал работу сайт "Википедии", wiki-энциклопедии со свободно распространяемым содержимым
2006 — вернулась на Землю капсула аппарата "Стардаст", содержащая образцы космического вещества
2009 — экипаж американского аэробуса А-320 сумел спасти от гибели 150 пассажиров, посадив самолет с отказавшими двигателями на воду реки Гудзон