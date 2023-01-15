15 січня 2023 року: святого Сильвестра — що сьогодні не можна робити

Сьогодні краще обмежити вживання м'яса, жирної риби та алкоголю.

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Що сталося цього дня:

15 січня у церковному календарі – день пам'яті святого Сильвестра. З 314 по 335 він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.

Що не можна робити 15 січня:

► їсти жирну рибу та м'ясо

► сваритися з близькими

► вживати алкоголь

► виносити сміття з хати

► виконувати роботу по дому

Народні прикмети та повір'я:

► сильний мороз — до швидкої відлиги

► поривчастий вітер — до хуртовини

► хмарно з вечора — зміниться погода

► півні співають – до потепління

День ангела святкують:

Аммон, Василь, Єгор, Домн, Закхей, Зорсіс, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопіст, Уляна, Федотя

А також у цей день:

1826 — Вийшов перший випуск французької газети "Le Figaro"

1759 — відкритий для публіки Британський музей

1892 — Джеймс Нейсміт вперше опублікував правила баскетболу в шкільній газеті

1943 — завершено будівництво будівлі Пентагону.

1993 — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання, 2137, серія мильної опери "Санта-Барбара"

2001 — почав роботу сайт "Вікіпедії", wiki-енциклопедії з вмістом, що вільно розповсюджується

2006 — повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст", що містить зразки космічної речовини

2009 — екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 150 пасажирів, посадивши літак з двигунами, що відмовили на воду річки Гудзон.