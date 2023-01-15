15 січня 2023 року: святого Сильвестра — що сьогодні не можна робити
Сьогодні краще обмежити вживання м'яса, жирної риби та алкоголю.
Що сталося цього дня:
15 січня у церковному календарі – день пам'яті святого Сильвестра. З 314 по 335 він був Папою Римським. Саме він вважається першим проповідником, а не мучеником.
Що не можна робити 15 січня:
► їсти жирну рибу та м'ясо
► сваритися з близькими
► вживати алкоголь
► виносити сміття з хати
► виконувати роботу по дому
Народні прикмети та повір'я:
► сильний мороз — до швидкої відлиги
► поривчастий вітер — до хуртовини
► хмарно з вечора — зміниться погода
► півні співають – до потепління
День ангела святкують:
Аммон, Василь, Єгор, Домн, Закхей, Зорсіс, Кузьма, Марк, Модест, Петро, Серафим, Сергій, Сидор, Сильвестр, Феоген, Феопемпт, Феопіст, Уляна, Федотя
А також у цей день:
1826 — Вийшов перший випуск французької газети "Le Figaro"
1759 — відкритий для публіки Британський музей
1892 — Джеймс Нейсміт вперше опублікував правила баскетболу в шкільній газеті
1943 — завершено будівництво будівлі Пентагону.
1993 — у США на телеканалі NBC вийшла в ефір остання, 2137, серія мильної опери "Санта-Барбара"
2001 — почав роботу сайт "Вікіпедії", wiki-енциклопедії з вмістом, що вільно розповсюджується
2006 — повернулася на Землю капсула апарату "Стардаст", що містить зразки космічної речовини
2009 — екіпаж американського аеробуса А-320 зумів врятувати від загибелі 150 пасажирів, посадивши літак з двигунами, що відмовили на воду річки Гудзон.