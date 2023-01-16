16 января 2023 года: День Гордея и Малахия - что сегодня нельзя делать
Сегодня запрещено хвастаться. Считалось, что все, чем вы хвастались, Гордей и нечистая сила отнимут.
Что случилось в этот день:
Сегодня православная церковь вспоминает Пророка Малахия и святого мученика Гордея. Раньше на Малахия снимали сглаз и порчу. Считается, что этот день является одним из самых удачных, чтобы снять весь негатив.
В Украине 16 января — День памяти киборгов.
В мире в этот день празднуют международный день группы The Beatles.
Что нельзя делать 16 января:
► хвастаться чем-либо
Народные приметы и поверья:
► увидеть у дома зайца – к похолоданию
► облака, плывущие по небу – к метели
► сегодня полезно и важно делать тяжелую физическую работу
► чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили блюда из сыра
День ангела празднуют:
Гордий, Ирина, Малахий и Павла
Родились сегодня:
1974 — Кейт Мосс, британская супермодель и актриса
А также в этот день:
1909 — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли
1919 — в США вступил в силу сухой закон
1973 — "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны