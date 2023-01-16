16 января 2023 года: День Гордея и Малахия - что сегодня нельзя делать

Сегодня запрещено хвастаться. Считалось, что все, чем вы хвастались, Гордей и нечистая сила отнимут.

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Что случилось в этот день:

Сегодня православная церковь вспоминает Пророка Малахия и святого мученика Гордея. Раньше на Малахия снимали сглаз и порчу. Считается, что этот день является одним из самых удачных, чтобы снять весь негатив.

В Украине 16 января — День памяти киборгов.

В мире в этот день празднуют международный день группы The Beatles.

Что нельзя делать 16 января:

► хвастаться чем-либо

Народные приметы и поверья:

► увидеть у дома зайца – к похолоданию

► облака, плывущие по небу – к метели

► сегодня полезно и важно делать тяжелую физическую работу

► чтобы в доме всегда было счастье, в этот день обязательно ставили блюда из сыра

День ангела празднуют:

Гордий, Ирина, Малахий и Павла

Родились сегодня:

1974 — Кейт Мосс, британская супермодель и актриса

А также в этот день:

1909 — экспедиция Эрнеста Шеклтона открыла южный магнитный полюс Земли

1919 — в США вступил в силу сухой закон

1973 — "Луноход-2" отправился в путешествие по поверхности Луны