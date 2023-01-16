16 січня 2023 року: День Гордія та Малахія — чого сьогодні не можна робити

Сьогодні заборонено вихвалятися. Вважалося, що все, чим ви вихвалялися, Гордій і нечиста сила заберуть.

Related video

Що сталося цього дня:

Сьогодні православна церква згадує пророка Малахія та святого мученика Гордія. Раніше на Малахія знімали пристріт і порчу. Вважається, що цей день є одним із найвдаліших, щоб зняти весь негатив.

В Україні 16 січня — День пам'яті кіборгів.

У цей день святкують міжнародний день гурту The Beatles.

Чого не можна робити 16 січня:

► вихвалятися чимось

Народні прикмети та повір'я:

► побачити біля будинку зайця – до похолодання

► хмари, що пливуть по небу – до хуртовини

► сьогодні корисно і важливо робити важку фізичну роботу

► щоб у будинку завжди було щастя, цього дня обов'язково ставили страви із сиру

День ангела святкують:

Гордій, Ірина, Малахій та Павло

Народилися сьогодні:

1974 — Кейт Мосс, британська супермодель та акторка

А також у цей день:

1909 — експедиція Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі

1919 — у США набрав чинності сухий закон

1973 — "Луноход-2" вирушив у подорож по поверхні Місяця