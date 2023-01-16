16 січня 2023 року: День Гордія та Малахія — чого сьогодні не можна робити
Сьогодні заборонено вихвалятися. Вважалося, що все, чим ви вихвалялися, Гордій і нечиста сила заберуть.
Що сталося цього дня:
Сьогодні православна церква згадує пророка Малахія та святого мученика Гордія. Раніше на Малахія знімали пристріт і порчу. Вважається, що цей день є одним із найвдаліших, щоб зняти весь негатив.
В Україні 16 січня — День пам'яті кіборгів.
У цей день святкують міжнародний день гурту The Beatles.
Чого не можна робити 16 січня:
► вихвалятися чимось
Народні прикмети та повір'я:
► побачити біля будинку зайця – до похолодання
► хмари, що пливуть по небу – до хуртовини
► сьогодні корисно і важливо робити важку фізичну роботу
► щоб у будинку завжди було щастя, цього дня обов'язково ставили страви із сиру
День ангела святкують:
Гордій, Ірина, Малахій та Павло
Народилися сьогодні:
1974 — Кейт Мосс, британська супермодель та акторка
А також у цей день:
1909 — експедиція Ернеста Шеклтона відкрила південний магнітний полюс Землі
1919 — у США набрав чинності сухий закон
1973 — "Луноход-2" вирушив у подорож по поверхні Місяця