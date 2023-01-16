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Стиль жизни

Виктория Бекхэм показала нежное платье из своей новой коллекции

Виктория Бекхэм, платья виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, модных образ виктории бекхэм, розовое платье
Фото: Instagram victoriabeckham | Виктория Бекхэм

48-летняя дизайнер и бывшая певица продемонстрировала шикарный наряд из летней коллекции.

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Виктория Бекхэм продемонстрировала стройную фигуру в бледно-розовом платье с рюшами из летней коллекции своего бренда, которая только готовится к показу. И опубликовала фото в своем Instagram.

Дизайнер, известная своим невероятным чувством стиля, часто показывает новые наряды от своего бренда, рекламируя их на себе. И в этот раз она показала нежно-розовое струящееся платье, которые идеально на ней сидело.

"Утренняя примерка в понедельник. Новая летняя коллекция для особого случая x #VBSS23 уже скоро!", — написала она под фото.

Виктория Бекхэм, платья виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, модных образ виктории бекхэм, розовое платье Fullscreen
Виктория Бекхэм в платье своего бренда
Фото: Instagram victoriabeckham
Виктория Бекхэм, платья виктории бекхэм, бренд виктории бекхэм, модных образ виктории бекхэм, розовое платье Fullscreen
Виктория Бекхэм в платье своего бренда
Фото: Instagram victoriabeckham

Это произошло после того, как Виктория снизила цены на сотни предметов одежды в ходе огромной распродажи на фоне сообщений о финансовых проблемах ее компании.

С момента запуска своего бренда одежды, как сообщается, у Виктории накопился огромный долг в 66,3 миллиона фунтов стерлингов.

Модельер запустила свой модный лейбл в 2008 году с небольшой коллекцией платьев. Он быстро вырос до обширного ассортимента, который теперь включает сумки, пальто, обувь и аксессуары.

Бизнес модной одежды класса люкс распространился на Европу и Ближний Восток, а в годовых отчетах говорится, что бренд также расширяется за счет новых продуктов, начиная с кожаных изделий и ассортимента VB Body.

Представитель компании уже заявил, что "акционеры продолжают поддерживать бизнес и вкладывать средства в его рост. Баланс хороший, долга перед банком нет".

Друзья звезды заявили, что она полна решимости продолжать работу в своей компании, хотя ее недоброжелатели назвали это тщеславным проектом.

Ранее Виктория уже показывала на себе, как создаются платья ее бренда. Оказалось, что некоторые модели придумываются и моделируются прямо перед зеркалом.