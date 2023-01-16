Вікторія Бекхем показала ніжну сукню зі своєї нової колекції

48-річна дизайнерка та колишня співачка продемонструвала шикарне вбрання з літньої колекції.

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Вікторія Бекхем продемонструвала струнку постать у блідо-рожевому платті з рюшами із літньої колекції свого бренду, яка лише готується до показу. І опублікувала фото у своєму Instagram.

Дизайнерка, відома своїм неймовірним почуттям стилю, часто показує нові вбрання від свого бренду, рекламуючи їх на собі. І цього разу вона показала ніжно-рожеву сукню, яка ідеально на ній виглядала.

"Ранкова примірка у понеділок. Нова літня колекція для особливого випадку x #VBSS23 вже скоро!" — написала вона під фото.

[ + – ] Вікторія Бекхем у сукні свого бренду Фото: Instagram victoriabeckham [ + – ] Вікторія Бекхем у сукні свого бренду Фото: Instagram victoriabeckham

Це сталося після того, як Вікторія знизила ціни на сотні предметів одягу під час величезного розпродажу на тлі повідомлень про фінансові проблеми її компанії.

З моменту запуску свого бренду одягу, як повідомляється, у Вікторії накопичився величезний борг у 66,3 мільйонів фунтів стерлінгів.

Модельєр запустила свій модний лейбл у 2008 році з невеликою колекцією суконь. Він швидко виріс до великого асортименту, який тепер включає сумки, пальта, взуття та аксесуари.

Бізнес модного одягу класу люкс поширився на Європу та Близький Схід, а в річних звітах говориться, що бренд також розширюється за рахунок нових продуктів, починаючи зі шкіряних виробів та асортименту VB Body.

Представник компанії вже заявив, що "акціонери продовжують підтримувати бізнес та вкладати кошти у його зростання. Баланс хороший, боргу перед банком немає".

Друзі зірки заявили, що вона сповнена рішучості продовжувати роботу у своїй компанії, хоча її недоброзичливці назвали це марнославним проєктом.