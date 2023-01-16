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Стиль жизни

Сицилийскую виллу из сериала "Белый Лотос" теперь любой может снять на ночь

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Фото: HBO | Меганн Файи и Обри Плаза в сериале "Белый Лотос"

Роскошный особняк, в котором останавливаются героини второго сезона, доступен для аренды, но обойдется недешево.

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Сериал "Белый Лотос" от HBO стал настоящей сенсацией: как первый, так и второй сезон. И места съемок сыграли важную роль. События первого происходили на Гавайях, второй снимали на Сицилии. И теперь фанаты сериала смогут не просто посетить шикарные локации, но даже провести ночь в одной из них. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Речь идет о потрясающей вилле Таска (Villa Tasca) 16-го века, на которой на одну ночь останавливаются персонажи Дафни Салливан и Харпер, когда "сбегают" от своих мужей.

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Фото: Скриншот
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос Fullscreen
Фото: Airbnb
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос Fullscreen
Фото: Airbnb
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос Fullscreen
Фото: Airbnb
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос Fullscreen
Фото: Airbnb
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос Fullscreen
Фото: Airbnb
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос
вилла белый лотос, вилла таска, белый лотос второй сезон, сицилия, где снимали белый лотос

Шикарная вилла теперь сдается на Airbnb, правда ночь в роскошных апартаментах обойдется в 5 тысяч евро.

Вилла расположена в Палермо на Сицилии. И она может похвастаться традиционным итальянским дизайном: расписными стенами, полированными каменными полами и антикварной мебелью.

Во фруктовом саду расположен бассейн, а кроме четырех спален – на вилле также есть бильярдная, музыкальная комната, бар и полный штат персонала.

Интересно, но отель сети "Белый Лотос" из второго сезона сериала, действительно является отелем. И остановиться в нем может любой желающий.

Первый сезон снимали на курорте Four Seasons Resort Maui в Вайлеа, второй — во дворце Сан-Доменико в Таормине, еще одном отеле Four Seasons, расположенный на живописном мысе с видом на Ионическое море и вулкан Этна на Восточном побережье Сицилии.

Шикарный курорт был первоначально построен в 14 веке как частный дом для богатого местного барона Таормины Дамиано Россо д’Альтавилла. В 1430 году, после его кончины, обширное поместье на вершине утеса, старейшее в этом районе, было временно завещано доминиканскому религиозному ордену для использования в качестве монастыря. Он был монастырем около 400 лет, пока право собственности в конечном итоге не перешло к одному из потомков Россо д'Альтавилла, принцу Черами, который добавил к собственности большое крыло и превратил ее в роскошный отель. Открытый для публики в 1896 году, бывший монастырь оказался идиллическим местом для ночлега.

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Отель на Сицилии, где снимали второй сезон "Белого Лотоса"
Фото: Скриншот
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Отель на Сицилии, где снимали второй сезон "Белого Лотоса"
Фото: Скриншот

В отеле останавливались такие светила, как драматург Оскар Уайльд, писатель Д. Х. Лоуренс и король Эдуард VII. Хотя он был захвачен немецкими войсками во время Второй мировой войны и даже подвергся бомбардировке, он вновь открылся как роскошный отель в 1946 году.

Его очень любили София Лорен, Одри Хепберн и Трумэн Капоте. По слухам, именно в этом отеле как-то подрались Ричард Бертон и Элизабет Тейлор в 1967 году и Тейлор разбила мандолину о голову мужа.

Создатель сериала "Белый Лотос" Майк Уайт, который до сих пор был сценаристом и режиссером каждого эпизода сериала, в прошлом месяце получил добро от HBO на третий сезон.

В то время как действие первого сезона происходило на Гавайях, а действие второго сезона происходило на Сицилии, Уайт более чем намекнул, что следующий сезон может быть отснят где-то в Азии.