Сицилийскую виллу из сериала "Белый Лотос" теперь любой может снять на ночь

Роскошный особняк, в котором останавливаются героини второго сезона, доступен для аренды, но обойдется недешево.

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Сериал "Белый Лотос" от HBO стал настоящей сенсацией: как первый, так и второй сезон. И места съемок сыграли важную роль. События первого происходили на Гавайях, второй снимали на Сицилии. И теперь фанаты сериала смогут не просто посетить шикарные локации, но даже провести ночь в одной из них. Об этом пишет Harpers Bazaar.

Речь идет о потрясающей вилле Таска (Villa Tasca) 16-го века, на которой на одну ночь останавливаются персонажи Дафни Салливан и Харпер, когда "сбегают" от своих мужей.

Фото: Скриншот Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb Фото: Airbnb

Шикарная вилла теперь сдается на Airbnb, правда ночь в роскошных апартаментах обойдется в 5 тысяч евро.

Вилла расположена в Палермо на Сицилии. И она может похвастаться традиционным итальянским дизайном: расписными стенами, полированными каменными полами и антикварной мебелью.

Во фруктовом саду расположен бассейн, а кроме четырех спален – на вилле также есть бильярдная, музыкальная комната, бар и полный штат персонала.

Интересно, но отель сети "Белый Лотос" из второго сезона сериала, действительно является отелем. И остановиться в нем может любой желающий.

Первый сезон снимали на курорте Four Seasons Resort Maui в Вайлеа, второй — во дворце Сан-Доменико в Таормине, еще одном отеле Four Seasons, расположенный на живописном мысе с видом на Ионическое море и вулкан Этна на Восточном побережье Сицилии.

Шикарный курорт был первоначально построен в 14 веке как частный дом для богатого местного барона Таормины Дамиано Россо д’Альтавилла. В 1430 году, после его кончины, обширное поместье на вершине утеса, старейшее в этом районе, было временно завещано доминиканскому религиозному ордену для использования в качестве монастыря. Он был монастырем около 400 лет, пока право собственности в конечном итоге не перешло к одному из потомков Россо д'Альтавилла, принцу Черами, который добавил к собственности большое крыло и превратил ее в роскошный отель. Открытый для публики в 1896 году, бывший монастырь оказался идиллическим местом для ночлега.

[ + – ] Отель на Сицилии, где снимали второй сезон "Белого Лотоса" Фото: Скриншот

[ + – ] Отель на Сицилии, где снимали второй сезон "Белого Лотоса" Фото: Скриншот

В отеле останавливались такие светила, как драматург Оскар Уайльд, писатель Д. Х. Лоуренс и король Эдуард VII. Хотя он был захвачен немецкими войсками во время Второй мировой войны и даже подвергся бомбардировке, он вновь открылся как роскошный отель в 1946 году.

Его очень любили София Лорен, Одри Хепберн и Трумэн Капоте. По слухам, именно в этом отеле как-то подрались Ричард Бертон и Элизабет Тейлор в 1967 году и Тейлор разбила мандолину о голову мужа.

Создатель сериала "Белый Лотос" Майк Уайт, который до сих пор был сценаристом и режиссером каждого эпизода сериала, в прошлом месяце получил добро от HBO на третий сезон.

В то время как действие первого сезона происходило на Гавайях, а действие второго сезона происходило на Сицилии, Уайт более чем намекнул, что следующий сезон может быть отснят где-то в Азии.